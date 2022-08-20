Шойгу заявил, что Россия начала спецоперацию из-за неприемлемых угроз своей безопасности
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- Шойгу заявил, что Россия начала спецоперацию из-за неприемлемых угроз своей безопасности
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины из соображений безопасности, решение стало единственно верным. Об этом 20 августа заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на открытии Международного антифашистского конгресса в центре «Патриот» Московской области в рамках форума «Армия-2022».
По его словам, угрозами безопасности стали преступления Киева в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также намерение Украины вступить в НАТО и освоение альянсом территории страны.
Жители Донбасса были жертвами киевского режима на протяжении восьми лет, отметил министр.
«Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России», — сказал Шойгу.
Как добавил министр, с 2014 года на Украине сформировались национальные батальоны, исповедующие идеи неонацизма и расовой нетерпимости ко всем, «кого они считают неукраинцами».
Радикализм, который насаждала группировка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), стал идеологией всей «бандеровской Украины», подчеркнул глава российского Минобороны.
«Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек», — подчеркнул он.
Немецкие фашисты в годы Великой Отечественной войны также целенаправленно уничтожали всё вокруг. Терпя поражение на «земле», они использовали гражданское население в качестве живого щита, напомнил он.
Также Шойгу рассказал, что многие украинцы не приняли политику Киева, направленную на запрет всего, что связано с Россией. Он отметил, что после распада СССР в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение в стране законодательства, которое запрещает русские язык, СМИ, культуру, отметил министр.
16 августа Шойгу сообщил, что российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира. Господство США теперь остается в прошлом, отметил он.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России подписал соответствующие указы.
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