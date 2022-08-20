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Шойгу заявил, что Россия начала спецоперацию из-за неприемлемых угроз своей безопасности

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Россия начала специальную военную операцию на территории Украины из соображений безопасности, решение стало единственно верным. Об этом 20 августа заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на открытии Международного антифашистского конгресса в центре «Патриот» Московской области в рамках форума «Армия-2022».

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По его словам, угрозами безопасности стали преступления Киева в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также намерение Украины вступить в НАТО и освоение альянсом территории страны.

Жители Донбасса были жертвами киевского режима на протяжении восьми лет, отметил министр.

«Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России», — сказал Шойгу.

Как добавил министр, с 2014 года на Украине сформировались национальные батальоны, исповедующие идеи неонацизма и расовой нетерпимости ко всем, «кого они считают неукраинцами».

Радикализм, который насаждала группировка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), стал идеологией всей «бандеровской Украины», подчеркнул глава российского Минобороны.

«Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек», — подчеркнул он.

Немецкие фашисты в годы Великой Отечественной войны также целенаправленно уничтожали всё вокруг. Терпя поражение на «земле», они использовали гражданское население в качестве живого щита, напомнил он.

Также Шойгу рассказал, что многие украинцы не приняли политику Киева, направленную на запрет всего, что связано с Россией. Он отметил, что после распада СССР в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение в стране законодательства, которое запрещает русские язык, СМИ, культуру, отметил министр.

16 августа Шойгу сообщил, что российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира. Господство США теперь остается в прошлом, отметил он.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России подписал соответствующие указы.

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