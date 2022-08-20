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В офисе президента Украины объяснили отсутствие Арестовича в списке советников

Подоляк объяснил отсутствие Арестовича в списке советников главы офиса тем, что тот занимает другую должность
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Фото: commons.wikimedia.org/President.gov.ua
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Алексей Арестович не является советником главы офиса украинского президента Владимира Зеленского или кого-либо из его замов. Об этом в субботу, 20 августа, он написал в своем Telegram-канале.

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«Господин Арестович действительно не является советником главы ОПУ (офиса президента Украины. — Ред.), ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником всего офиса вместе. Именно так его должность и звучит (дословно): «советник офиса президента Украины». Каким он официально и считается по штатному расписанию», — написал Подоляк.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили, что Арестовича не оказалось среди 46 чиновников, относящихся к офису украинского лидера. Его фамилия не фигурирует ни среди штатных, ни среди внештатных советников. При этом сам политик продолжает указывать в своем Telegram-канале, что он советник главы офиса президента.

В начале декабря 2020 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Однако спустя два года, в январе 2022 года, Арестович обвинил власти в бюрократии и объявил, что увольняется со всех занимаемых им государственных постов. В частности, он обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении базовых предвыборных обещаний и в том, что ему не удалось реформировать страну и создать скачок для ее последующего развития. По его словам, украинский лидер больше не общается с народом, а произносит только «написанные речи без эмоций».

Официально об увольнении Арестовича не сообщалось.

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