Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК сообщила о прибытии первых десяти кораблей с зерном с Украины
Мир
Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
В ООН заявили об идущей работе над устранением преград для российского экспорта
Мир
В Мариуполе заявили о покушении на мэра города
Мир
Мэр Лондона заявил о неспособности британцев платить за отопление и еду
Мир
Система ПВО сработала в Херсоне
Мир
МО сообщило о применении химических отравляющих веществ украинскими боевиками
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за его слова о поддержке Киева
Происшествия
Якутск остался без электричества из-за аварии

Не менее 23 человек пострадали в ДТП с автобусом в черноморском регионе Турции

0
Фото: twitter.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 23 человек, предположительно иностранные туристы, пострадали в субботу, 20 августа, в ДТП в турецкой провинции Ризе. Об этом сообщил телеканал ТРТ со ссылкой на источники в местной полиции.

Биться стали меньше: в ГИБДД подвели итоги первого полугодия
С начала года на дорогах России произошло 53,5 тыс. аварий

Ранее в этот день автобус столкнулся в городе Трабзон с другим транспортным средством, вследствие чего перевернулся. По данным журналистов, туристы смогли покинуть салон автобуса самостоятельно.

Водителя пришлось вызволять спасателям с использованием специальной режущей техники.

Гражданство пострадавших пока что не уточняется.

Примечательно, что за субботу это уже второе крупное ДТП с автобусами. Так, в провинции Газиантеп произошло ДТП с участием автобуса с журналистами и машины скорой помощи, погибли 16 человек, 21 получил травмы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022