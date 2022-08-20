Не менее 23 человек пострадали в ДТП с автобусом в черноморском регионе Турции
Не менее 23 человек, предположительно иностранные туристы, пострадали в субботу, 20 августа, в ДТП в турецкой провинции Ризе. Об этом сообщил телеканал ТРТ со ссылкой на источники в местной полиции.
Ранее в этот день автобус столкнулся в городе Трабзон с другим транспортным средством, вследствие чего перевернулся. По данным журналистов, туристы смогли покинуть салон автобуса самостоятельно.
Водителя пришлось вызволять спасателям с использованием специальной режущей техники.
Гражданство пострадавших пока что не уточняется.
Примечательно, что за субботу это уже второе крупное ДТП с автобусами. Так, в провинции Газиантеп произошло ДТП с участием автобуса с журналистами и машины скорой помощи, погибли 16 человек, 21 получил травмы.