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Минобороны: Украина применила в Запорожье отравляющие вещества против российских военных

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Украина применила против российских военных в Запорожской области химические отравляющие вещества. Об этом 20 августа заявили в Минобороны России.

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Инцидент произошел 31 июля. Военные армии РФ выполняли задачи в районе Васильевки под Запорожьем, когда среди них произошло массовое отравление.

Все пострадавшие доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления.

«В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа В», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны назвали массовое отравление россиян терактом, который был санкционирован режимом президента Украины Владимира Зеленского.

Доказательства химической атаки направят в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через постоянное представительство России.

Анализ отравляющего вещества был дополнительно проведен специалистами Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России в Санкт-Петербурге. Его результаты подтвердили наличие у пострадавших органического яда искусственного происхождения.

Также начато дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. 5 августа его госпитализировали в медикаментозной коме. Позже сообщалось, что пациента отправили на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского.

8 августа состояние Сальдо оценивалось как стабильное. По информации «Известий», причиной ухудшения здоровья пациента стало отравление. 20 августа в администрации Херсонской области сообщили, что Сальдо идет на поправку.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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