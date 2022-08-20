Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК сообщила о прибытии первых десяти кораблей с зерном с Украины
Мир
Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева
Мир
В Мариуполе заявили о покушении на мэра города
Мир
Мэр Лондона заявил о неспособности британцев платить за отопление и еду
Мир
Первые 10 жителей Харьковской области получили паспорта РФ
Мир
МО сообщило о применении химических отравляющих веществ украинскими боевиками
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за его слова о поддержке Киева
Происшествия
Якутск остался без электричества из-за аварии

Губернатор Севастополя Развожаев: над зданием штаба Черноморского флота сбили беспилотник

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Упавший на крышу штаба Черноморского флота России утром в субботу, 20 августа, беспилотник был сбит. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Такой садизм и необъяснимая жестокость должны наказываться...»
За что Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией

«Беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота», — написал он в Telegram-канале.

По словам чиновника, аппарат упал на кровлю, после чего загорелся.

Губернатор Севастополя призвал местных жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома в ближайший час.

Как добавляет «Газета.Ru», вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались атаковать районы Евпатории, Керчи и Севастополя. ПВО также работали по воздушному объекту над Бахчисарайским районом. Были поражены все цели, жертв и разрушений нет.

Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков пояснил, что цель атак украинских беспилотников на Крым не военная, а психологическая: заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно. Лучший способ помочь армии и флоту — сохранять спокойствие, а о подозрительных людях, фактах и находках сообщать в соответствующие органы, подчеркнул он.

18 августа был атакован аэропорт Бельбек близ Севастополя, там также сбили украинский БПЛА.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022