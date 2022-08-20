Губернатор Севастополя Развожаев: над зданием штаба Черноморского флота сбили беспилотник

Упавший на крышу штаба Черноморского флота России утром в субботу, 20 августа, беспилотник был сбит. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота», — написал он в Telegram-канале.

По словам чиновника, аппарат упал на кровлю, после чего загорелся.

Губернатор Севастополя призвал местных жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома в ближайший час.

Как добавляет «Газета.Ru», вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались атаковать районы Евпатории, Керчи и Севастополя. ПВО также работали по воздушному объекту над Бахчисарайским районом. Были поражены все цели, жертв и разрушений нет.

Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков пояснил, что цель атак украинских беспилотников на Крым не военная, а психологическая: заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно. Лучший способ помочь армии и флоту — сохранять спокойствие, а о подозрительных людях, фактах и находках сообщать в соответствующие органы, подчеркнул он.

18 августа был атакован аэропорт Бельбек близ Севастополя, там также сбили украинский БПЛА.