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Во Франции удивились отсутствию дефицита в России на фоне санкций

France Info: полки магазинов в России забиты продуктами, несмотря на санкции Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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С момента начала российской спецоперации на Украине против России неоднократно вводились экономические санкции, однако полки российских супермаркетов забиты продовольствием. Об этом 18 июня сообщил французский телеканал France Info.

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Как напомнили журналисты, многие международные компании ушли из России, но для страны это видимых негативных последствий пока не принесло.

Ассортимент товаров в супермаркетах Москвы можно сравнить с западными магазинами, отметили журналисты.

«Клиенты могут легко найти французские продукты или бутылки вина из Европы», — говорится в репортаже.

Из-за санкций дефицита товаров не возникло. Есть товары, которые пропали с прилавков, но их быстро заменили, рассказали телеканалу покупатели.

В начале августа польские фермеры предупредили сограждан о наступающем дефиците молока из-за высоких затрат на энергию и ограничений на энерго- и газоснабжение. Ранее о возможном дефиците молока предупредили французов.

В июле сообщалось, что стремительный рост цен на корма для животных и электроэнергию может привести к дефициту молочных продуктов в Великобритании.

В том же месяце французами были скуплены все запасы горчицы из-за риска дефицита продукта. С полок магазинов сети E.Leclerc исчезли запасы этого продукта, рассчитанные до декабря.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут цены, инфляция бьет все рекорды.

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