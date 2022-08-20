Во Франции удивились отсутствию дефицита в России на фоне санкций

С момента начала российской спецоперации на Украине против России неоднократно вводились экономические санкции, однако полки российских супермаркетов забиты продовольствием. Об этом 18 июня сообщил французский телеканал France Info.

Как напомнили журналисты, многие международные компании ушли из России, но для страны это видимых негативных последствий пока не принесло.

Ассортимент товаров в супермаркетах Москвы можно сравнить с западными магазинами, отметили журналисты.

«Клиенты могут легко найти французские продукты или бутылки вина из Европы», — говорится в репортаже.

Из-за санкций дефицита товаров не возникло. Есть товары, которые пропали с прилавков, но их быстро заменили, рассказали телеканалу покупатели.

В начале августа польские фермеры предупредили сограждан о наступающем дефиците молока из-за высоких затрат на энергию и ограничений на энерго- и газоснабжение. Ранее о возможном дефиците молока предупредили французов.

В июле сообщалось, что стремительный рост цен на корма для животных и электроэнергию может привести к дефициту молочных продуктов в Великобритании.

В том же месяце французами были скуплены все запасы горчицы из-за риска дефицита продукта. С полок магазинов сети E.Leclerc исчезли запасы этого продукта, рассчитанные до декабря.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут цены, инфляция бьет все рекорды.