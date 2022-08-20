Арестовича не оказалось в списке советников офиса президента Украины

Одного из самых известных и узнаваемых представителей Украины Алексея Арестовича нет в списках штатных и внештатных советников главы офиса президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в официальном ответе офиса изданию «Український тиждень» («Украинская неделя»).

На опубликованных снимках официального ответа перечислены все 46 чиновников, относящихся к офису украинского лидера, однако Арестовича среди них нет.

При этом сам Арестович по-прежнему указывает в своем Telegram-канале, что он советник главы офиса президента.

В начале декабря 2020 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Однако спустя два года, в январе 2022 года, Арестович обвинил власти в бюрократии и объявил, что увольняется со всех занимаемых им государственных постов. В частности, он обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении базовых предвыборных обещаний и в том, что ему не удалось реформировать страну и создать скачок для ее последующего развития. По его словам, украинский лидер больше не общается с народом, а произносит только «написанные речи без эмоций».

Официально об увольнении Арестовича не сообщалось.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что Арестович выразил несогласие с предложением Зеленского запретить выдачу виз россиянам на въезд в Евросоюз (ЕС). Он заявил, что не является сторонником коллективной ответственности, и предложил ввести запрет на въезд в страны ЕС только тех россиян, кто поддерживает президента России. При этом он отметил техническую сложность в процессе вычисления таких людей.