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Коллега нарколога Брюна Владимир Якушев признал вину по делу о мошенничестве

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Фото: ТАСС/пресс-служба Кузьминского суда города Москвы
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Коллега ныне бывшего главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна по Московскому научно-практическому центру наркологии Владимир Якушев в суде признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием. Об этом 20 августа сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября», — заявил следователь в Кузьминском суде Москвы.

Брюн, Якушев и еще три человека были задержаны накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По данному делу уже состоялись обыски по 27 адресам.

19 августа Брюн был снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава. Свою вину он не признал. 20 августа ему было предъявлено обвинение, а дело передали в суд.

Якушеву и Брюну избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ноябре 2019 года в России произошел бум на получение медсправок для ГИБДД на фоне вступления в силу нового регламента, предполагавшего сдачу анализа крови на предмет наличия CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин). Однако для большинства водителей стоимость такого теста оказалась неподъемной. В результате в ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ, и вступление регламента в силу отменили.

Как выяснил РЕН ТВ, нововведение могло быть выгодно Брюну. Оказалось, что Брюн знаком с человеком, стоявшим у истоков компании, которая помогала региональным учреждениям здравоохранения закупать аппаратуру и реагенты, необходимые для выявления маркера CDT в биологических жидкостях.

Одним из учредителей фирмы-поставщика — ООО «Медиатрейд» — был Владимир Якушев.

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