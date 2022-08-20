Пушков объяснил тяжесть грядущей зимы для британцев действиями Лондона

Надвигающаяся зима станет тяжелой для британцев не из-за того, что это фатальное явление природы, а потому что это выбор политической элиты страны. Об этом 20 августа в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление мэра Лондона Садика Хана о том, что зимой миллионы британцев не смогут оплатить отопление и продукты. По его словам, ранее в Великобритании подобного не наблюдалось. К посту он прикрепил инфографику агентства Bloomberg. Из нее следует, что размер среднего годового счета за электроэнергию в январе 2023 года может превысить £4 тыс. (280 тыс. рублей).

«Угрожающая Британии зима — не фатальное явление природы, а сознательный выбор правящих кругов Британии», — написал политик.

Он напомнил, что страны Запада, в том числе Великобритания, отказались предоставить России гарантии безопасности, втягивали Киев в НАТО и приняли санкции, которые по Европе бьют сильнее, чем по Москве.

«Мэру Лондона надо не на зиму жаловаться, а предъявлять претензии тем, кто привел многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды», — заключил Пушков.

17 августа стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1% с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

В начале августа сообщалось, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок.

В июне тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить недовольство бездействием правительства страны на фоне экономического кризиса.

Кризис в Британии разгорелся в том числе на фоне введенных Лондоном антироссийских санкций и решения властей королевства отказаться от российских энергоресурсов.