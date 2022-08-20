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Нейрофизиолог рассказал о главных ошибках при лечении боли в шее

Нейрофизиолог Корюкалов рассказал о главных ошибках при лечении боли в шее
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Фото: Global Look Press/uwe umstätter
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Нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Юрий Корюкалов предупредил, что таблетки, массаж и упражнения для разминки шеи в некоторых случаях могут не снять боль, а лишь навредить человеку.

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В беседе с порталом «Доктор Питер» 20 августа он рассказал, что любые манипуляции с шеей должны быть максимально осторожными, так как именно через нее к мозгу поступает кровь.

«Глубокий массаж шеи или упражнения с поворотами головы, наклоны вперед и назад с большой амплитудой у гипертоников могут вызвать скачок артериального давления или вообще потерю сознания. То же самое угрожает и пациентам с синдромом позвоночной артерии — это патология, при которой нарушен приток крови к головному мозгу», — предупредил врач.

Корюкалов добавил, что неосторожные упражнения для шеи могут навредить даже полностью здоровому человеку.

«Неосторожное выполнение упражнений для шеи может вызвать нестабильность шейных позвонков. Поэтому упражнения важно выполнять с небольшой амплитудой. Начинать надо с поворотов головы до 30 градусов, и только через 3–5 «сеансов» можно крутить шеей на 45 градусов или больше, при этом внимательно наблюдая за своим самочувствием», — указал эксперт.

Врач посоветовал записаться на МРТ до похода на массаж или начала выполнения комплекса упражнений.

Ранее, 3 августа, сотрудники Университета Нового Южного Уэльса и Института исследований в нейронауках NeuRA (Австралия) разработали метод переобучения мозга, направленный на избавление от боли в спине. По итогам научной работы оказалось, что данный способ более эффективен, чем мануальная терапия и даже препараты на основе опиоидов.

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