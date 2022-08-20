В Турции заявили о планах увеличить вывоз сельхозпродукции с Украины

Вывоз сельскохозяйственной продукции с Украины планируется увеличить. Об этом 20 августа сообщил глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале TRT.

«Из украинских портов было доставлено 656,3 тыс. т зерна, и мы рассчитываем, что эта цифра будет постепенно увеличиваться», — сказал он.

Кроме того, Акар подчеркнул, что совместный координационный центр, который координирует безопасную морскую транспортировку продукции, продолжает свою деятельность в соответствии с планом.

По его словам, в транспортировке задействовано 51 судно, из которых 27 вышли из портов Украины, 24 направились для загрузки.

Ранее в этот день стало известно, что сухогруз с украинской кукурузой I Maria вошел в территориальные воды Турции. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые десять кораблей с украинским зерном благополучно прибыли в пункт назначения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 22 июля подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки. По словам Шойгу, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Кроме того, делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна, срок действия которого составляет 120 дней.

Совместный координационный центр по зерновому вопросу начал работать в Стамбуле 26 июля.

В конце июня российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, украинская сторона самостоятельно заминировал собственные порты.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 17 августа обратил внимание на то, что сухогрузы с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в государства, которым не грозит голод.