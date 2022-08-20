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МО организовало расследование отравления главы ВГА Херсонской области Сальдо

Минобороны проведет дополнительное расследование отравления главы ВГА Херсонской области Сальдо
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Фото: vk.com/id314768459
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Проводится дополнительное расследование отравления главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом 20 августа заявили в Минобороны РФ.

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«С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо», — говорится в сообщении.

5 августа стало известно, что Сальдо госпитализировали и он находился в медикаментозной коме. Позже в этот же день сообщалось, что его отправили на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского.

По информации «Известий», причиной ухудшения здоровья главы ВГА стало отравление. У него были взяты соответствующие анализы.

8 августа состояние Сальдо оценивалось как стабильное. Он страдает от гипоксии — кислородного голодания тканей и органов. В тот же день сообщалось, что по результатам анализов следы ядов или токсических веществ не обнаружены, а Сальдо находится в сознании, но подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в токсикологической реанимации.

Минобороны РФ выяснило, что режим президента Украины Владимира Зеленского санкционировал теракты с применением химических отравляющих веществ против военных России и мирных жителей. В результате 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе Васильевки Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками отравления. В организме у них был обнаружен ботулотоксин типа В.

Доказательства направят в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через постоянное представительство России, добавили в ведомстве.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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