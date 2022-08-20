Глава ПАО «Россети» проверил восстановление инфраструктуры в Мариуполе

Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин посетил Донецкую народную республику и проверил, как идет восстановление электросетевых объектов в Мариуполе и других населенных пунктах.

Как сообщает пресс-служба компании, Рюмин также осмотрел линию электропередачи 35 кВ «Город 2 — Очистные сооружения 1, 2», которую на этой неделе ввели в эксплуатацию после ремонта. Она сильно пострадала в результате боевых действий, однако специалисты смогли восстановить почти 50 км провода за 21 день. Это позволило возобновить водоснабжение всего Мариуполя и смежных районов. Кроме того, линия обеспечивает электроэнергией жилые дома, детские сады и школы в Приморском районе города.

В «Россетях» также рассказали о возобновлении электроснабжения по постоянной схеме Мариупольского морского торгового порта.

«В ряде населенных пунктов, где проведение ремонтных работ затруднено, компания устанавливает резервные источники электроснабжения», — отметили в компании, которая также помогает местным сетевым организациям наладить поставки оборудования и материалов.

В ДНР и ЛНР находятся порядка 800 специалистов и около 280 единиц спецтехники из дочерних компаний и подрядных организаций группы «Россети».