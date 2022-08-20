Спасатели в КБР обнаружили группу пропавших альпинистов

Спасатели Кабардино-Балкарской республики (КБР) нашли четверых альпинистов, пропавших в горном ущелье на высоте 3500 м. Об этом 20 августа сообщил на своем сайте региональный главк МЧС России.

«Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели помогли туристам спуститься до поселка Терскол», — отметили в ведомстве.

От дальнейшей помощи туристы отказались.

Поиски группы альпинистов, переставших выходить на связь, начались утром 20 августа. По информации МЧС, туристы должны были находиться в районе ущелья Курмычи в Эльбрусском районе. При выходе на маршрут группа в МЧС не зарегистрировалась.

В операции по спасению участвовали шестеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

13 августа в горах Эльбруса погиб альпинист. Инцидент произошел на перевале ВЦСПС в горах в Эльбрусском районе КБР.