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Спасатели в КБР обнаружили группу пропавших альпинистов

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Спасатели Кабардино-Балкарской республики (КБР) нашли четверых альпинистов, пропавших в горном ущелье на высоте 3500 м. Об этом 20 августа сообщил на своем сайте региональный главк МЧС России.

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«Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели помогли туристам спуститься до поселка Терскол», — отметили в ведомстве.

От дальнейшей помощи туристы отказались.

Поиски группы альпинистов, переставших выходить на связь, начались утром 20 августа. По информации МЧС, туристы должны были находиться в районе ущелья Курмычи в Эльбрусском районе. При выходе на маршрут группа в МЧС не зарегистрировалась.

В операции по спасению участвовали шестеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

13 августа в горах Эльбруса погиб альпинист. Инцидент произошел на перевале ВЦСПС в горах в Эльбрусском районе КБР.

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