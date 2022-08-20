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Гаджиев назвал Гассиева фаворитом в бою против Уэлча

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев в беседе с «Известями» 20 августа назвал боксера Мурата Гассиева фаворитом в бою против американца Карлоуса Уэлча.

«Здесь, наверное, Гассиев фаворит с большим отрывом. Гассиев все-таки один из топовых мировых боксеров в своем весе. Другое дело, что Мурат редко выступает, у Мурата были травмы, и это всё работает против него. Но как бы то ни было я считаю, что Мурату по зубам и более серьезные позиции», — сказал он.

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев — о примерах для подражания, предстоящем бое с Карлоусом Уэлчем и принятии травм

Ранее, 18 августа, российский боксер Денис Лебедев заявил об уверенности в победе Гассиева в бою против Уэлча. По словам Лебедева, Гассиеву нужно забыть про все хлопоты и заботы, которые у него были, и нацелиться только на бокс.

В тот же день депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил об огромном потенциале Гассиева в супертяжелом весе. Он также напомнил россиянину, чтобы он был внимательнее с хитрыми соперниками.

Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд считает, что Гассиев должен довести бой до победы. Среди его преимуществ спортсмен назвал отличные физические данные, а также мастерство.

26 августа зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Сербии, где состоится крупный турнир, — «Битва у крепости Калемегдан». В Белграде главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.

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