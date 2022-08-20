Шойгу объяснил начало операции на Украине неприемлемыми угрозами безопасности России

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины из соображений безопасности. Это решение стало единственно верным, заявил в субботу, 20 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Угрозами безопасности он назвал преступления киевского режима в отношении мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также военное освоение НАТО территории и намерение Украины вступить в альянс.

«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России», — сказал Шойгу на открытии Международного антифашистского конгресса, который состоялся в центре «Патриот» Московской области в рамках форума «Армия-2022».

Министр напомнил, что после 2014 года на Украине возникли национальные батальоны, исповедующие идеи неонацизма и расовой нетерпимости ко всем, «кого они считают не украинцами». Он подчеркнул, что радикальный национализм, который насаждала группировка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), стал идеологией всей «бандеровской Украины».

Также Шойгу провел параллель с немецкими нацистами времен Великой Отечественной войны. Он отметил, что фашисты точно также целенаправленно уничтожали всё вокруг, терпя поражение на «земле», и использовали гражданское население в качестве живого щита.

«Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. <...> Такой же тактики придерживались и немецкие нацисты», — указал глава Минобороны.

Ранее, 16 августа, выступая на международной конференции по безопасности Шойгу заявил, что начало спецоперации на ознаменовало окончание однополярного мира и безусловное доминирование США и их союзников.

Помимо этого, глава оборонного ведомства подчеркнул, что российские военнослужащие учитывают особенности и технические характеристики оружия, поставляемого странами Запада Киеву в целях усовершенствования ведения боевых действий на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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