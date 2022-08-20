МИД: Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с Китаем, Индией и Египтом

Россия ведет переговоры об использовании отечественной платежной карты «Мир» с рядом стран, в числе которых Азербайджан, Китай и Египет. Об этом 20 августа сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — сказал он в интервью ТАСС.

Панкин уточнил, что переговоры также ведутся с Бахрейном, Индией, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами.

Он напомнил, что сейчас российская платежная система доступна в таких странах, как Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Южная Осетия.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что власти Мальдивской Республики получили от России предложение о присоединении к платежной системе «Мир». Сейчас в стране рассматривают такую инициативу.

16 августа в министерстве экономики Ирана заявили, что республика имеет техническую возможность для подключения к российской платежной системе «Мир».

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 августа заявил о серьезных подвижках в использовании карты «Мир». По его словам, работу с российской платежной системой осуществляют пять банков.