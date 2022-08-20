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МИД: Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с Китаем, Индией и Египтом

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Россия ведет переговоры об использовании отечественной платежной карты «Мир» с рядом стран, в числе которых Азербайджан, Китай и Египет. Об этом 20 августа сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — сказал он в интервью ТАСС.

Панкин уточнил, что переговоры также ведутся с Бахрейном, Индией, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами.

Он напомнил, что сейчас российская платежная система доступна в таких странах, как Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Южная Осетия.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что власти Мальдивской Республики получили от России предложение о присоединении к платежной системе «Мир». Сейчас в стране рассматривают такую инициативу.

16 августа в министерстве экономики Ирана заявили, что республика имеет техническую возможность для подключения к российской платежной системе «Мир».

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 августа заявил о серьезных подвижках в использовании карты «Мир». По его словам, работу с российской платежной системой осуществляют пять банков.

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