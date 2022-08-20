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Число погибших в ДТП с автобусом в турецком Газиантепе выросло до 16

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Фото: twitter.com
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Число погибших в ДТП с автобусом в Газиантепе на юго-востоке Турции возросло до 16. Об этом сообщил в субботу, 20 августа, телеканал CNN Turk.

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«Согласно последней информации, число погибших в результате аварии выросло до 16 человек», — передает телеканал.

Прежде губернатор Газиантепа Давут Гюль заявил, что в результате аварии погибли 15 человек. Отмечалось, что среди погибших — пассажиры автобуса, несколько фельдшеров, пожарные и двое журналистов информационного агентства «Ихлас». Еще более двадцати человек получили ранения различной степени тяжести.

Авария произошла ранее в этот день на участке Низип автомагистрали Тарсус –Адана – Газиантеп. Пассажирский автобус врезался в припаркованные в регионе машину скорой помощи и пожарную машину, а также в автомобиль прямого вещания агентства.

В эту субботу также сообщалось, что рейсовый автобус столкнулся с туристическим в турецкой провинции Анталья. Пострадали 25 человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, пострадавших среди россиян нет.

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