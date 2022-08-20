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National Interest назвал четыре причины устойчивости экономики РФ под санкциями

The National Interest: экономика России удержалась под санкциями по четырем причинам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Финансовая политика Центрального банка России помогла выжить российской экономике в условиях западных санкций. Об этом 19 августа говорится на сайте журнала The National Interest.

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Как отметил обозреватель Марк Эпископос, регулятор оперативно защитил рубль от наплыва финансовых ограничений со стороны США и Евросоюза. Рубль не превратился в «руины», но стал одной из самых быстро укрепившихся валют, подчеркнул эксперт.

Другими причинами, по которым экономика России удержалась под санкциями, обозреватель назвал систему «параллельного импорта», отказ ряда стран присоединиться к рестрикциям и плохую продуманность санкций.

Как обратил внимание Эпископос, ограничительные меры сильнее бьют по европейским странам, чем по самой России. Этот эффект может привести к расколу антироссийской коалиции, допустил он.

«У европейских потребителей всё сильнее кружится голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный плохо продуманным планом Евросоюза по отказу от импорта российских энергоресурсов», — написал обозреватель.

Как обратил внимание эксперт, согласно данным, опубликованным Росстатом, экономика России во II квартале сократилась на 4% в годовом исчислении. Однако падение оказалось не таким резким, как ожидали российские и некоторые западные наблюдатели.

Как сообщалось ранее в августе, в июле годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне. Это стало максимумом за всю историю введения расчетов. Энергоресурсы подорожали на 39,6% по сравнению с июлем прошлого года.

Также стало известно, что годовая инфляция в Австрии побила рекорд 1975 года и составила 9,3%. В Великобритании показатель ускорился до 10,1%, показав отметку 1982 года, а в Болгарии — до 17,3%.

В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, инфляция бьет все рекорды. Также в апреле сообщалось, что рост цен на энергоносители может привести к резкому падению уровня жизни в Великобритании.

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