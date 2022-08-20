Губернатор Севастополя Развожаев: над зданием штаба Черноморского флота сбили беспилотник
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- Губернатор Севастополя Развожаев: над зданием штаба Черноморского флота сбили беспилотник
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над зданием штаба Черноморского флота утром в субботу, 20 августа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Беспилотник был отработал ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота», — написал политик.
По словам Развожаева, аппарат упал на кровлю и загорелся, штаб флота не был поражен.
«Понимаю, что многие переживают», — продолжил Развожаев.
Он отметил, что украинские боевики пытаются вызвать панику среди жителей Севастополя.
«Не выйдет! Севастопольцев сложно испугать чем-то», — заключил он.
Как добавляет «Газета.Ru», какой именно беспилотник был сбит в Севастополе, Развожаев не уточнил. Он призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности в ближайший час оставаться дома.
Днем ранее губернатор Севастополя сообщил, что ПВО отработала цели в бухте. По его словам, были поражены беспилотники.
18 августа Развожаев рассказал о том, что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит БПЛА. Губернатор призвал сохранять спокойствие и получать информацию из проверенных источников.