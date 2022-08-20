Губернатор Севастополя Развожаев: над зданием штаба Черноморского флота сбили беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над зданием штаба Черноморского флота утром в субботу, 20 августа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Беспилотник был отработал ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота», — написал политик.

По словам Развожаева, аппарат упал на кровлю и загорелся, штаб флота не был поражен.

«Понимаю, что многие переживают», — продолжил Развожаев.

Он отметил, что украинские боевики пытаются вызвать панику среди жителей Севастополя.

«Не выйдет! Севастопольцев сложно испугать чем-то», — заключил он.

Как добавляет «Газета.Ru», какой именно беспилотник был сбит в Севастополе, Развожаев не уточнил. Он призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности в ближайший час оставаться дома.

Днем ранее губернатор Севастополя сообщил, что ПВО отработала цели в бухте. По его словам, были поражены беспилотники.

18 августа Развожаев рассказал о том, что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит БПЛА. Губернатор призвал сохранять спокойствие и получать информацию из проверенных источников.