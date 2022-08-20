МИД анонсировал адекватный ответ на высылку российского дипломата из Румынии

Россия адекватно ответит на высылку своего дипломата из Румынии под надуманным предлогом, заявила 20 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Румынии продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране. На днях persona non grata объявлен еще один сотрудник нашего посольства в Бухаресте — как обычно без оснований, под надуманными предлогами. Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

Захарова также добавила, что действия румынский властей являются провокацией и продиктованы желанием показать лояльность странам Запада.

«Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран — членов Евросоюза и НАТО. Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию», — рассказала официальный представитель МИДа.

Накануне власти Румынии приняли решение о высылке из страны российского дипломата. По данным румынского МИДа, деятельность и действия сотрудника посольства РФ якобы противоречат положениям Венской конвенции о дипломатической службе 1961 года. Дипломата проинформировал об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

В апреле Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов. В ответ на это Россия также выслала из страны 10 сотрудников посольства Румынии в Москве.