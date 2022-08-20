Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Власти Крыма назвали цель атак украинских беспилотников на регион
Общество
Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики
Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии пропали четверо альпинистов
Мир
В ФРГ выступили против запрета на выдачу виз россиянам
Мир
В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева
Недвижимость
Названы города, где продаются самые маленькие в России квартиры
Мир
ВС РФ уничтожили под Харьковом более 100 боевиков «Кракена»
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продержится запах гари в Москве
Общество
Материалы по делу нарколога Брюна отправлены в суд
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Политолог назвал упрямством попытки США и Британии запретить участие РФ в G20
Мир
Наводчики ВСУ следили за журналистами «Известий» до атаки под Угледаром
Сюжет:

МИД анонсировал адекватный ответ на высылку российского дипломата из Румынии

Захарова: Россия адекватно ответит на высылку дипломата из Румынии под надуманным предлогом
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия адекватно ответит на высылку своего дипломата из Румынии под надуманным предлогом, заявила 20 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выбор Софии: как Москва ответит на высылку своих дипломатов из Болгарии
И чем это закончится для работников дипмиссии балканской страны в России

«В Румынии продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране. На днях persona non grata объявлен еще один сотрудник нашего посольства в Бухаресте — как обычно без оснований, под надуманными предлогами. Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

Захарова также добавила, что действия румынский властей являются провокацией и продиктованы желанием показать лояльность странам Запада.

«Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран — членов Евросоюза и НАТО. Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию», — рассказала официальный представитель МИДа.

Накануне власти Румынии приняли решение о высылке из страны российского дипломата. По данным румынского МИДа, деятельность и действия сотрудника посольства РФ якобы противоречат положениям Венской конвенции о дипломатической службе 1961 года. Дипломата проинформировал об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

В апреле Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов. В ответ на это Россия также выслала из страны 10 сотрудников посольства Румынии в Москве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022