Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Власти Крыма назвали цель атак украинских беспилотников на регион
Общество
Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики
Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии пропали четверо альпинистов
Мир
В ФРГ выступили против запрета на выдачу виз россиянам
Мир
В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева
Недвижимость
Названы города, где продаются самые маленькие в России квартиры
Мир
ВС РФ уничтожили под Харьковом более 100 боевиков «Кракена»
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продержится запах гари в Москве
Общество
Материалы по делу нарколога Брюна отправлены в суд
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Политолог назвал упрямством попытки США и Британии запретить участие РФ в G20
Мир
Наводчики ВСУ следили за журналистами «Известий» до атаки под Угледаром

Wizz Air решила не возобновлять полеты из России в ОАЭ

0
Фото: Global Look Press/Markus Mainka
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания Wizz Air приняла решение не возобновлять рейсы из России в ОАЭ на фоне критики. Об этом 20 августа сообщило агентство Reuters.

Туристов осенило: спрос на поездки в бархатный сезон вырос вдвое
Куда поехать в сентябре–октябре и как на этом сэкономить

Самолеты Wizz Air должны были начать выполнять рейсы из Москвы в Абу-Даби с октября. Компания столкнулась с критикой в свой адрес после того, как объявила об этом ранее, в августе. В Wizz Air указали, что рейсы не вернут до дальнейшего уведомления по причине «ограничений отраслевой цепочки поставок». Сейчас на сайте компании сняты с продажи билеты на рейсы между Москвой и Абу-Даби.

Самолеты Wizz Air перестали осуществлять полеты в Россию после начала спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 28 июня, аналитики сервиса GEO.Platforma и эксперты финансового маркетплейса «Сравни» сообщили, что самыми популярными заграничными курортами для россиян этим летом стали Турция (42%), Египет (33%) и ОАЭ (31%).

13 августа сообщалось, что спрос на поездки по России в бархатный сезон вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Как рассказали «Известиям» туроператоры, наиболее популярные направления: Сочи, Анапа, Крым, Дагестан. Но лидерами общих продаж остаются Турция, ОАЭ и Абхазия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022