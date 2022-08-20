Wizz Air решила не возобновлять полеты из России в ОАЭ

Авиакомпания Wizz Air приняла решение не возобновлять рейсы из России в ОАЭ на фоне критики. Об этом 20 августа сообщило агентство Reuters.

Самолеты Wizz Air должны были начать выполнять рейсы из Москвы в Абу-Даби с октября. Компания столкнулась с критикой в свой адрес после того, как объявила об этом ранее, в августе. В Wizz Air указали, что рейсы не вернут до дальнейшего уведомления по причине «ограничений отраслевой цепочки поставок». Сейчас на сайте компании сняты с продажи билеты на рейсы между Москвой и Абу-Даби.

Самолеты Wizz Air перестали осуществлять полеты в Россию после начала спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 28 июня, аналитики сервиса GEO.Platforma и эксперты финансового маркетплейса «Сравни» сообщили, что самыми популярными заграничными курортами для россиян этим летом стали Турция (42%), Египет (33%) и ОАЭ (31%).

13 августа сообщалось, что спрос на поездки по России в бархатный сезон вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Как рассказали «Известиям» туроператоры, наиболее популярные направления: Сочи, Анапа, Крым, Дагестан. Но лидерами общих продаж остаются Турция, ОАЭ и Абхазия.