В ГД призвали отправить в Донбасс не пустивших военного в ресторан охранников

Не пустивших военного в московский ресторан охранников, а также владельца заведения правильно было бы отправить в Донбасс, заявил 20 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сейчас обсуждают вопросы принесения извинений и увольнения охранников в связи со случившимся. Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — написал он в Telegram.

Конфликт произошел в столичном ресторане «Магадан», когда лейтенанта Воздушно-космических сил не пустили на семейное торжество в кругу родных и друзей. Он был в военной форме, так как приехал в заведение сразу со службы. Ему предложили попасть в зал через черный ход, а для этого необходимо было пройти через кусты и клумбу.

Володин подчеркнул, что солдаты и офицеры защищают Россию и граждан страны и отношение к ним должно быть уважительным.

Директор заведения Рим Ибрагимов принес извинения матери военнослужащего Светлане Семеновой. Он отметил, что действия сотрудников — «полное безобразие», и заверил, что они уже уволены. Мать офицера заявила, что подала жалобу в прокуратуру.

Герой России Василий Дандыкин 19 августа выразил мнение, что персонал следовало бы жестко наказать. Он добавил, что сам с сослуживцами всегда ходил в рестораны в форме, при этом никаких вопросов к ним не возникало. Дандыкин считает, что охранники, по сути, дискредитировали Вооруженные силы России.