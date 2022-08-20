Материалы по делу нарколога Брюна отправлены в суд

Материалы по делу бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна и его коллеги Владимира Якушева отправлены в Кузьминский районный суд Москвы. Об этом сообщил источник «Известий» 20 августа.

По словам собеседника, материалы поступят в течение получаса.

Брюн был задержан накануне, а вместе с ним еще четыре человека, в том числе Якушев. По данным «Известий», они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По данному делу уже состоялись обыски по 27 адресам.

По предварительной информации, подозреваемые организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам, используя сеть аффилированных компаний.

В тот же день, 19 августа, Брюн был снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава. Свою вину он не признает.

В феврале 2020 года правоохранительные органы проводили проверку в отношении Брюна. Сообщалось, что он может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за истории с введением в конце 2019 года новых медсправок для водителей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению прокуратуры Москвы проверяла деятельность ООО «Медиатрейд». Проведенный правоохранителями анализ сайта госзакупок показал, что компания неоднократно выступала единственным участником и победителем закупок на поставку оборудования и реагентов для определения наркотических веществ в моче. Рассматривались признаки аффилированности с Брюном и Якушевым.