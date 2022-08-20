Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Власти Крыма назвали цель атак украинских беспилотников на регион
Общество
Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики
Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии пропали четверо альпинистов
Мир
В ФРГ выступили против запрета на выдачу виз россиянам
Мир
В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева
Недвижимость
Названы города, где продаются самые маленькие в России квартиры
Мир
ВС РФ уничтожили под Харьковом более 100 боевиков «Кракена»
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продержится запах гари в Москве
Общество
Материалы по делу нарколога Брюна отправлены в суд
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Политолог назвал упрямством попытки США и Британии запретить участие РФ в G20
Мир
Наводчики ВСУ следили за журналистами «Известий» до атаки под Угледаром

Материалы по делу нарколога Брюна отправлены в суд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Материалы по делу бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна и его коллеги Владимира Якушева отправлены в Кузьминский районный суд Москвы. Об этом сообщил источник «Известий» 20 августа.

По словам собеседника, материалы поступят в течение получаса.

Ушел без справки: главный нарколог РФ рискует стать фигурантом дела о мошенничестве
Евгений Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей

Брюн был задержан накануне, а вместе с ним еще четыре человека, в том числе Якушев. По данным «Известий», они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По данному делу уже состоялись обыски по 27 адресам.

По предварительной информации, подозреваемые организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам, используя сеть аффилированных компаний.

В тот же день, 19 августа, Брюн был снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава. Свою вину он не признает.

В феврале 2020 года правоохранительные органы проводили проверку в отношении Брюна. Сообщалось, что он может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за истории с введением в конце 2019 года новых медсправок для водителей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению прокуратуры Москвы проверяла деятельность ООО «Медиатрейд». Проведенный правоохранителями анализ сайта госзакупок показал, что компания неоднократно выступала единственным участником и победителем закупок на поставку оборудования и реагентов для определения наркотических веществ в моче. Рассматривались признаки аффилированности с Брюном и Якушевым.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022