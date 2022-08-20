Путин поздравил режиссера театра и кино Андрея Кончаловского с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского режиссера, сценариста, продюсера Андрея Кончаловского с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована 20 августа на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Кончаловского знают в России и других странах как искренне преданного любимому делу человека.

«Ваши работы, удостоенные престижных профессиональных наград и премий, неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, блестящими актерскими ансамблями, почерком настоящего мастера и творца», — отметил он.

Российский лидер пожелал имениннику здоровья и вдохновения.

В беседе с «Известиями» Кончаловский рассказал, что относится к возрасту как французский шансонье Морис Шевалье, который говорил, что возраст — это печальная вещь, но если рассматривать альтернативу, то не так уж и плохо.

По его словам, отмечать праздник он будет, скорее всего, в Москве.

Кончаловский родился 20 августа 1937 года в семье писателя, поэта Сергея Михалкова и поэтессы Натальи Кончаловской. В 1952 году окончил Центральную музыкальную школу, в 1957 году — музыкальное училище при Московской консерватории. В 1965 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютной работой стал фильм «Первый учитель» (1965 год). В 1969 году снял кинокартину «Дворянское гнездо» по одноименному роману Ивана Тургенева.