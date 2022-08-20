Наводчики ВСУ следили за журналистами «Известий» до атаки под Угледаром

В TikTok появилось видео, на котором украинские боевики с коптера наблюдают за, предположительно, журналистами «Известий» и группой военных. Корреспондент Семен Еремин снимал репортаж на угледарском направлении, когда вооруженные силы Украины открыли огонь по своим бывшим позициям.

Предположительно, ролик был размещен через 2,5 часа после съемки. Как слышно на записи, боевики осуждают кадры с камеры беспилотника.

«Ну вот корреспонденты идут. Там в гражданской форме чуваки», — говорит один из бойцов.

Запись обрывается на фразе «комбату быстро выходь». Вероятно, речь идет о командире второго батальона 72-й бригады ВСУ.

Когда начались обстрелы, журналистам и военным удалось уйти в укрытие.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Подробнее смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в 0:00 21 августа.