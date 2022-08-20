Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Власти Крыма назвали цель атак украинских беспилотников на регион
Общество
Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики
Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии пропали четверо альпинистов
Мир
В ФРГ выступили против запрета на выдачу виз россиянам
Мир
В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева
Недвижимость
Названы города, где продаются самые маленькие в России квартиры
Мир
ВС РФ уничтожили под Харьковом более 100 боевиков «Кракена»
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продержится запах гари в Москве
Общество
Материалы по делу нарколога Брюна отправлены в суд
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Политолог назвал упрямством попытки США и Британии запретить участие РФ в G20
Мир
Наводчики ВСУ следили за журналистами «Известий» до атаки под Угледаром
Сюжет:

Наводчики ВСУ следили за журналистами «Известий» до атаки под Угледаром

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В TikTok появилось видео, на котором украинские боевики с коптера наблюдают за, предположительно, журналистами «Известий» и группой военных. Корреспондент Семен Еремин снимал репортаж на угледарском направлении, когда вооруженные силы Украины открыли огонь по своим бывшим позициям.

Предположительно, ролик был размещен через 2,5 часа после съемки. Как слышно на записи, боевики осуждают кадры с камеры беспилотника.

Штурмовой сезон: союзные силы наступают в Соледаре и под Артемовском
ВС РФ и народные милиции заставляют ВФУ откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка

«Ну вот корреспонденты идут. Там в гражданской форме чуваки», — говорит один из бойцов.

Запись обрывается на фразе «комбату быстро выходь». Вероятно, речь идет о командире второго батальона 72-й бригады ВСУ.

Когда начались обстрелы, журналистам и военным удалось уйти в укрытие.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Подробнее смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в 0:00 21 августа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022