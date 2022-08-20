Шойгу назвал актуальным закон об ответственности за сравнение СССР и Третьего рейха

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что введение закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне будет актуальным и своевременным шагом. Об этом глава оборонного ведомства рассказал 20 августа на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

«Совершенствуется законодательство Российской Федерации по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне», — сказал он.

Шойгу добавил, что МО ведет борьбу с фальсификацией исторических фактов.

«Большое внимание уделяем военно-патриотическому воспитанию молодежи. Стремимся прививать подрастающему поколению уважение к истории родной страны, ее многонациональной культуре и традициям, укрепляем единство армии и народа», — указал он.

Министр также рассказал о том, что 22 августа на Северном флоте стартует морская тематическая акция «Сила в правде», в рамках которой большой десантный корабль «Иван Грен» совершит поход по Северному морскому пути и зайдет в отдаленные города и гарнизоны.

«Всего за последние годы Министерство обороны рассекретило и разместило на своем официальном сайте 17 с половиной миллионов листов архивных документов. Продолжается поисковая деятельность на местах боев и сражений. Активное участие в ней принимают отдельный поисковый батальон и юнармейские отряды», — заявил глава Минобороны, добавив, что в текущем году была обнародована подборка по тематике «Преступления украинских националистов», «Освобождение Мариуполя» и «Битва за Днепр».

В этот же день Шойгу в рамках пленарного заседания Первого Международного антифашистского конгресса рассказал, что многие жители Украины не приняли политику Киева, направленную на запрет всего, что связано с Россией. Он отметил, что после распада СССР в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. По его словам, поощрялось продвижение в стране законодательства, которое запрещает русские язык, СМИ, культуру.

Накануне научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что на Украине марионеточное правительство и Западу неважно, сколько украинцев может погибнуть, «всё, что им нужно сделать, — запустить рубильник СМИ, которые будут говорить, что это единственное верное действие — следовать западным указаниям».

Президент РФ Владимир Путин 15 августа заявил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости. Также он назвал важной задачей жесткое пресечение любых проявлений неонацизма, русофобии и расизма, а также попыток фальсифицировать историю.