Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Власти Крыма назвали цель атак украинских беспилотников на регион
Общество
Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики
Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии пропали четверо альпинистов
Мир
В ФРГ выступили против запрета на выдачу виз россиянам
Мир
В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева
Недвижимость
Названы города, где продаются самые маленькие в России квартиры
Мир
ВС РФ уничтожили под Харьковом более 100 боевиков «Кракена»
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продержится запах гари в Москве
Общество
Материалы по делу нарколога Брюна отправлены в суд
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Политолог назвал упрямством попытки США и Британии запретить участие РФ в G20
Мир
Наводчики ВСУ следили за журналистами «Известий» до атаки под Угледаром

Шойгу назвал актуальным закон об ответственности за сравнение СССР и Третьего рейха

0
Фото: РИА Новости/Евгений Халдей
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что введение закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне будет актуальным и своевременным шагом. Об этом глава оборонного ведомства рассказал 20 августа на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

Историческое сражение: почему на Западе пытаются переписать историю Второй Мировой войны
И кому выгодна ложь в адрес России: спецпроект «Известий»

«Совершенствуется законодательство Российской Федерации по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне», — сказал он.

Шойгу добавил, что МО ведет борьбу с фальсификацией исторических фактов.

«Большое внимание уделяем военно-патриотическому воспитанию молодежи. Стремимся прививать подрастающему поколению уважение к истории родной страны, ее многонациональной культуре и традициям, укрепляем единство армии и народа», — указал он.

Министр также рассказал о том, что 22 августа на Северном флоте стартует морская тематическая акция «Сила в правде», в рамках которой большой десантный корабль «Иван Грен» совершит поход по Северному морскому пути и зайдет в отдаленные города и гарнизоны.

«Всего за последние годы Министерство обороны рассекретило и разместило на своем официальном сайте 17 с половиной миллионов листов архивных документов. Продолжается поисковая деятельность на местах боев и сражений. Активное участие в ней принимают отдельный поисковый батальон и юнармейские отряды», — заявил глава Минобороны, добавив, что в текущем году была обнародована подборка по тематике «Преступления украинских националистов», «Освобождение Мариуполя» и «Битва за Днепр».

В этот же день Шойгу в рамках пленарного заседания Первого Международного антифашистского конгресса рассказал, что многие жители Украины не приняли политику Киева, направленную на запрет всего, что связано с Россией. Он отметил, что после распада СССР в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. По его словам, поощрялось продвижение в стране законодательства, которое запрещает русские язык, СМИ, культуру.

Накануне научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что на Украине марионеточное правительство и Западу неважно, сколько украинцев может погибнуть, «всё, что им нужно сделать, — запустить рубильник СМИ, которые будут говорить, что это единственное верное действие — следовать западным указаниям».

Президент РФ Владимир Путин 15 августа заявил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости. Также он назвал важной задачей жесткое пресечение любых проявлений неонацизма, русофобии и расизма, а также попыток фальсифицировать историю.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022