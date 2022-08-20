Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Власти Крыма назвали цель атак украинских беспилотников на регион
Общество
Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики
Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии пропали четверо альпинистов
Мир
В ФРГ выступили против запрета на выдачу виз россиянам
Мир
В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева
Недвижимость
Названы города, где продаются самые маленькие в России квартиры
Мир
ВС РФ уничтожили под Харьковом более 100 боевиков «Кракена»
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продержится запах гари в Москве
Общество
Материалы по делу нарколога Брюна отправлены в суд
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Политолог назвал упрямством попытки США и Британии запретить участие РФ в G20
Мир
Наводчики ВСУ следили за журналистами «Известий» до атаки под Угледаром

Умер актер Григорьев, озвучивавший Филю в «Спокойной ночи, малыши!»

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Израиле на 65-м году жизни скончался актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!». Об этом 20 августа сообщила его коллега Ирина Озерная.

«Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18:00», — написала она на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причину смерти Григорьева Озерная не сообщила.

Как рассказала «РИА Новости» Галина Марченко, озвучившая Каркушу, Григорьев был очень талантливым, творчески одаренным человеком, а коллеги питали к нему большое уважение.

«Мало того, что он был актер и режиссер, у него руки золотые, он мог всё что угодно придумать тут же на ходу. Он делал спектакли «Спокойной ночи…» Ну а потом он, конечно, замечательный, удивительно воспитанный человек… Удивительно внутренне и внешне, конечно, интеллигентный», — сказала она.

Сергей Григорьев родился в Москве в 1958 году. Окончил училище имени Гнесиных. В «Спокойной ночи, малыши!» он работал в период с 1988 по 2014 год вплоть до переезда в Израиль.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022