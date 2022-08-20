Умер актер Григорьев, озвучивавший Филю в «Спокойной ночи, малыши!»

В Израиле на 65-м году жизни скончался актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!». Об этом 20 августа сообщила его коллега Ирина Озерная.

«Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18:00», — написала она на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причину смерти Григорьева Озерная не сообщила.

Как рассказала «РИА Новости» Галина Марченко, озвучившая Каркушу, Григорьев был очень талантливым, творчески одаренным человеком, а коллеги питали к нему большое уважение.

«Мало того, что он был актер и режиссер, у него руки золотые, он мог всё что угодно придумать тут же на ходу. Он делал спектакли «Спокойной ночи…» Ну а потом он, конечно, замечательный, удивительно воспитанный человек… Удивительно внутренне и внешне, конечно, интеллигентный», — сказала она.

Сергей Григорьев родился в Москве в 1958 году. Окончил училище имени Гнесиных. В «Спокойной ночи, малыши!» он работал в период с 1988 по 2014 год вплоть до переезда в Израиль.