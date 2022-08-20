В Москве в полтора-два раза снизилась концентрация вредных веществ в воздухе

Концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась в полтора-два раза, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков со ссылкой на данные станций Мосэкомониторинга.

«Москву вновь накрыл дымовой шлейф от пожаров в Рязанской области, однако, сравнивая нынешнюю ситуацию с событиями минувших дней, надо сказать, его мощность оказалась заметно слабее. Например, столичные метеостанции не фиксируют видимость хуже семи километров, в четверг было до четырех километров, да и концентрация вредных веществ в воздухе, по данным станций Мосэкомониторинга, в полтора-два раза меньше», — указал он эфире телеканала «Россия 24»

Ранее 20 августа в Москву вернулся запах гари от природных пожаров. Он ощущается в центре и на западе столицы. Несмотря на это, видимость остается хорошей.

17 августа в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари, которые пришли в столицу из Рязанской области, где горят леса. Дымка, в частности, появилась на западе, юго-западе, а также в центре Москвы. К утру 18 августа она распространилась по всем районам города.

19 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил москвичей, что ветер может принести запах гари в столицу и в выходные, 20 и 21 августа.

Врач-терапевт Елена Тихомирова заверила, что москвичи не получат серьезного вреда из-за запаха гари. При этом она рекомендовала тем, кто плохо переносит такую погоду, оставаться дома.