Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Власти Крыма назвали цель атак украинских беспилотников на регион
Общество
Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики
Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии пропали четверо альпинистов
Мир
В ФРГ выступили против запрета на выдачу виз россиянам
Мир
В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева
Недвижимость
Названы города, где продаются самые маленькие в России квартиры
Мир
ВС РФ уничтожили под Харьковом более 100 боевиков «Кракена»
Общество
В Москву вернулся запах гари
Мир
США начали разрабатывать средства для борьбы с гиперзвуковым оружием
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Политолог назвал упрямством попытки США и Британии запретить участие РФ в G20
Мир
Шойгу заявил о непринятии украинцами политики Киева по запрещению связанного с РФ
Сюжет:

В Москве в полтора-два раза снизилась концентрация вредных веществ в воздухе

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась в полтора-два раза, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков со ссылкой на данные станций Мосэкомониторинга.

Душная тревога: какие опасные частицы наполнили воздух Москвы из-за пожаров
Концентрация мелкодисперсной пыли может негативно сказаться на здоровье детей, стариков и беременных

«Москву вновь накрыл дымовой шлейф от пожаров в Рязанской области, однако, сравнивая нынешнюю ситуацию с событиями минувших дней, надо сказать, его мощность оказалась заметно слабее. Например, столичные метеостанции не фиксируют видимость хуже семи километров, в четверг было до четырех километров, да и концентрация вредных веществ в воздухе, по данным станций Мосэкомониторинга, в полтора-два раза меньше», — указал он эфире телеканала «Россия 24»

Ранее 20 августа в Москву вернулся запах гари от природных пожаров. Он ощущается в центре и на западе столицы. Несмотря на это, видимость остается хорошей.

17 августа в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари, которые пришли в столицу из Рязанской области, где горят леса. Дымка, в частности, появилась на западе, юго-западе, а также в центре Москвы. К утру 18 августа она распространилась по всем районам города.

19 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил москвичей, что ветер может принести запах гари в столицу и в выходные, 20 и 21 августа.

Врач-терапевт Елена Тихомирова заверила, что москвичи не получат серьезного вреда из-за запаха гари. При этом она рекомендовала тем, кто плохо переносит такую погоду, оставаться дома.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022