В горах Кабардино-Балкарии пропали четверо альпинистов

Группа из четырех альпинистов 20 августа не вышла на связь в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Проводятся поисково-спасательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

«В 8:35 мск в субботу поступила информация, что группа из четырех человек в Эльбрусском районе в ущелье Курмычи (высота 3500 м) не вышла на связь. Группа не зарегистрирована», — говорится в сообщении.

К поиску пропавших привлечены шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее, 13 августа, в горах Эльбруса погиб альпинист. Инцидент произошел на перевале ВЦСПС в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Изначально зарегистрированная группа альпинистов, состоящая из пяти человек, уведомила спасательную службу о травме одного из них. К прибытию на место происшествия спасателей пострадавший уже умер.