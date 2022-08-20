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В Мелитополе ПВО сбила две выпущенные ВСУ из «Точки-У» ракеты

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Украинские военные пытались ударить по Мелитополю из тактического ракетного комплекса «Точка-У», заявил член главного совета военно-гражданской (ВГА) администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале 20 августа.

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Ранее в этот день сообщалось, что российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты, выпущенные по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам.

«Сегодня около часа ночи террористы [президента Украины Владимира] Зеленского нанесли ракетный удар по спящему мирному Мелитополю. По предварительной информации, боевиками ВСУ для нанесения удара по городу были использованы ракетные системы залпового огня и баллистические ракеты «Точка-У», — написал он.

По словам Рогова, в результате обстрела частично разрушены и повреждены два десятка домов мирных жителей на улицах Советская и Герцена. Один человек получил легкую травму ноги.

Накануне глава ВГА администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС в Херсонской области.

12 августа в Минобороны РФ сообщили, что ПВО сбила две ракеты американских систем залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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