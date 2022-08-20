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В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева

Пресс-секретарь президента Казахстана Желдибай: Токаев доволен результатами переговоров с Путиным
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Фото: ТАСС/Никита Орлов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев доволен результатами переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в Сочи накануне. Об этом пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай сообщил 20 августа.

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«По мнению главы государства, они прошли в исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной доверительностью и деловитостью», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Желдибай отметил, что президенты обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие двух стран на международной арене. По его словам, выражено обоюдное понимание важности реализации достигнутых договоренностей правительствами стран, президенты договорились поддерживать рабочие контакты.

«Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство», — добавил он.

На встрече лидеров 19 августа Путин отметил совместную работу различных ведомств двух стран, а также анонсировал совместные учения России и Казахстана в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, он напомнил, что в октябре государства отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, и подчеркнул, что отношения между РФ и Казахстаном развиваются в позитивном ключе по всем направлениям.

Беседа продлилась 2,5 часа.

В тот же день депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с «Известиями» выразил надежду, что глава РФ «нашел аргументы для президента Казахстана». Он уточнил, что российская сторона с уважением относится к республике и Токаеву.

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