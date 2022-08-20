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Названы города, где продаются самые маленькие в России квартиры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Эксперты составили рейтинг городов, где продаются самые маленькие вторичные квартиры. С исследованием федеральной компании «Этажи» ознакомились «Известия».

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На первом месте оказалась Москва, где можно купить квартиру площадью всего 7,6 кв. м.

На втором месте — Новосибирск, где продается мини-квартира площадью всего 8,2 кв. м.

На третьем — Уфа. Там можно приобрести жилье площадью 8,3 кв. м.

Также в топ-10 городов с самыми маленькими из продающихся квартир вошли: Красноярск (9 кв. м), Казань (9,1 кв. м), Санкт-Петербург и Омск (9,4 кв. м), Екатеринбург (10,1 кв. м), Челябинск (10,8 кв. м) и Краснодар (11 кв. м).

Мини-квартиры приобретают для временного проживания, сдачи в аренду или как стартовое жилье с перспективой быстрой выплаты ипотеки и приобретением более комфортного варианта квартиры большей площади, рассказала заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

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