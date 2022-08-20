Эндокринолог назвал признаки повышенного сахара в крови

Повышенный уровень сахара в крови является предвестником сахарного диабета. Существует несколько признаков этого заболевания, сообщил 20 августа врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж.

«Симптомов повышенного сахара достаточно много, начиная с сухости во рту в течение дня, учащенного мочеиспускания в ночное время (два, три или четыре раза человек ходит в туалет), зуда. Есть определенная симптоматика у мужчин и женщин», — сказал он агентству «Прайм».

По словам эндокринолога, к признакам относятся снижение массы тела без соблюдения диет, запах ацетона изо рта, выпадение волос.

Также он рекомендовал обратить внимание на случаи, когда определенное заболевание после лечения возвращается снова. Например, у мужчин это баланопостит, у женщин — зуд и кандидоз.

Пациенты могут сдать анализ на определение уровня сахара в крови в лаборатории или использовать персональный глюкометр.

«Если в плазме сахар натощак выше 7, то это много. Это говорит о наличии диабета или о нарушении толерантности к глюкозе. Через два часа после еды сахар больше 11,1 (в плазме венозной крови) — тоже много. При исследовании капиллярной крови высоким считается уровень в 12,2», — добавил Альфарадж.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Известиями» 17 августа рассказала, что резко повысить сахар в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, например, пиво. Она отнесла к числу других факторов, способствующих развить диабет, преддиабетическое состояние, генетическую предрасположенность, постоянные стрессы и лишний вес.