Минобороны заявило о применении Украиной отравляющих веществ против военных РФ. Онлайн-спецоперации 20 августа

Текстовая трансляция







Мирный житель Донецка погиб в своей квартире при обстреле со стороны ВСУ, передает штаб территориальной обороны ДНР.



В Севастополе сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал жителей сохранять спокойствие и поменьше выкладывать в соцсети работу систем противовоздушной обороны.



Боевики украинских националистических батальонов заняли школы № 36 и № 64 в городе Николаеве, оборудовали в них склады боеприпасов и разместили рядом бронетехнику. При этом жители близлежащих домов не были эвакуированы, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.







Совместный координационный центр разрешил четырем судам с продовольствием выйти из портов Украины 21 августа в рамках «зерновой инициативы». По данным СКЦ, они будут загружены 33,3 тыс. тонн продуктов. Судно Dа Liang с 14 тыс. тонн сахарной свеклы направится из Черноморска в Южную Корею. Три сухогруза пойдут в Турцию из Одессы, Черноморска и Южного: MV Kubrosli Y с 10 тыс. тонн пшеницы, Filyoz с 5 тыс. тонн растительного масла и Foyle еще с 4,3 тыс. тонн масла.



ПВО отработала вечером в субботу на полуострове Тарханкут в Крыму, в районе поселка Оленевка, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.



После удара по Запорожской АЭС украинская артиллерия открыла огонь по пригороду Энергодара, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. «Информация о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется», — написал он в Telegram-канале.







Украинские националисты нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщает военно-гражданская администрация Энергодара. Удар нанесли из западного дальнобойного вооружения, критически важные объекты станции не повреждены.



Минобороны РФ продолжит производство ракет «Кинжал», заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он также объявил о начале серийного производства гиперзвуковой ракеты «Циркон»: она фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году.



МИД Австрии вызвал постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его высказываний. Он прокомментировал пост Зеленского в Twitter с благодарностью США за пакет военной помощи словами «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»). Ульянов пояснил РИА Новости, что это сугубо оценочное суждение, касающееся политики украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям. МИД Австрии же счел это «бесчеловечными высказываниями».



По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела украинских войск пострадал мирный житель в Куйбышевском районе Донецка. Ранее сообщалось, что в том же районе получили ранения женщина и ребенок. Еще двое пострадавших — в Ленинском районе и поселке Зайцево. Кроме того, в Донецке мужчина подорвался на мине «Лепесток» и получил травму. В результате удара ВСУ по донецкой исправительной колонии также получили ранения трое заключенных.



Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры уничтожения группы украинских солдат артиллерией союзников. На них запечатлено, как воздушная разведка засекла передвижения военных в опорный пункт. Данные поступили наземным частям, после чего артиллерия открыла огонь по позициям ВСУ.



Над Купянским районом Харьковской области ночью сбили украинский беспилотник, сообщает военно-гражданская администрация области. По ее данным, одна из боевых частей беспилотника R-400-L осталась целой, упала в жилой дом и сдетонировала. «В момент удара дома была хозяйка, Зоя Николаевна. Женщина чудом не пострадала», — рассказали там.



По информации ТАСС, в окрестностях Херсона несколько раз сработали системы противовоздушной обороны.



Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд кадровых перестановок в Службе безопасности и намерен взяться за вооруженные силы. В офисе главы государства конфликт с военными отрицают, в то время как СМИ предвещают грядущую замену главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Подробнее о том, как киевская верхушка пытается ослабить политических оппонентов, читайте в материале «Известий» — «Против „первого атамана“: куда приведет конфликт Зеленского с военными»



В Мариуполе значительно усилили меры безопасности после покушения на мэра города Константина Иващенко.



Польша пригрозила ответом НАТО на размещение в Калининградской области ракет «Кинжал». «Наши действия — в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО — являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемыми РФ», — заявил замминистра обороны страны Войцех Скуркевич. Напомним, что на этой неделе Минобороны РФ сообщило о переброске в Калининградскую область трех МиГ-31 с ракетами «Кинжал» для круглосуточного дежурства.



Сухогруз Navi star, на борту которого находится 33 тыс. тонн украинской кукурузы, прибыл в порт назначения — ирландский Фойнс, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.



Вашингтон утверждает, что санкции не препятствуют проведению российской стороной инспекций в США в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Но это лукавство, заявило посольство РФ в Штатах в ответ на запрос издания «Ньюсуик».







По данным справки ТАСС, в качестве бактериологического оружия ботулотоксин применяется со Второй мировой войны. На вооружение американской армии его приняли в 1975 году под шифрами X и XR. Западные эксперты утверждали, что биологическое оружие на основе этого вещества разрабатывалось в Ираке при Саддаме Хусейне.



Бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал «Известиям», чем опасно отравляющее вещество, которое, как заявило Минобороны РФ, Украина применила против российских военных. Эксперт предположил, что его распыляли с помощью дронов. По его словам, ботулотоксин типа «В» — один из самых сильных органических ядов, его смертельная доза составляет порядка 1 микрограмма. Яд вступает во взаимодействие с ацетилхолином, в результате кислород не попадает в клетки, из-за чего человек погибает от гипоксии.



Украинские силы за 20 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 152 и 155 мм, следует из сводки СЦКК ДНР. Кроме того, под огонь попали Докучаев и Старомихайловка.



Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, он идет на поправку, сообщили в ВГА региона. Ранее сегодня в Минобороны РФ заявили о дополнительном расследовании по факту отравления Сальдо, который был госпитализирован 5 августа.







Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, в то время как внешнеполитическое ведомство готовится к мероприятиям по энергосбережению. Об этом пишут местные СМИ.



По подсчетам Минобороны Турции, число вывезенного с Украины зерна превысило 656,3 тыс. тонн. Реализация «зерновой сделки» началась 1 августа, в вывозе продовольствия задействовано 51 судно. «Из них 27 вышли из портов Украины, 24 направились для загрузки», — сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.



На мэра Мариуполя совершено покушение, сообщает источник. Чиновник не пострадал.







Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация работает над снятием преград, касающихся вывоза сельхозпродукции и удобрений из России по Черному морю.



Вывоз сельхозпродукции с территории Украины планируется нарастить, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.



Швейцарцы может взбунтоваться и прибегнуть к мародерству, если зимой не хватит электроэнергии, прогнозирует гендиректор полиции страны Фреди Фесслер. Такое предположение он высказал в интервью газете Blick. «Представьте ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется», — рассуждает он.



Минобороны РФ заявило, что 31 июля российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В». По факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, РФ готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов.



Украинские войска продолжают обстреливать Донецк и поселки Зайцево и Новобахмутовка, следует из сводки СЦКК ДНР. ВСУ применяют снаряды калибрами 122 мм и 152 мм, а также 120-миллиметровые мины.



В Киеве собираются запретить массовые мероприятия в честь День независимости, намеченные на 22-25 августа, для обеспечения безопасности.



«Черная книга преступлений бандеровцев» подготовлена Российским военно-историческим обществом, рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков.







Первые десять жителей Купянска Харьковской области получили паспорта России. Среди них - глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Максим Губин.



В 13 школах Курской области, расположенных на приграничных с Украиной территориях, введут дистанционный формат обучения для обеспечения безопасности детей, сообщил глава региона Роман Старовойт. «Всего в 6 приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и 3 филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников», – сообщил он.



Российские строители начали сносить первые жилые дома в Мариуполе, непригодные для жизни и восстановления, сообщает Министерство строительства и ЖКХ ДНР.



«Сейчас в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях работают порядка 26 тысяч человек. Мы будем наращивать количество, чтобы ускорить восстановление жилищного фонда, инфраструктуры и всех значимых социальных объектов», – заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.



При обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка ранен мужчина 1958 года рождения. Обстрелян дачный кооператив «Прометей».



Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложит российским рестораторам ввести скидки для всех участников спецоперации.



Первая партия украинской пшеницы в рамках соглашения между РФ, Турцией, Украиной и ООН будет доставлена в Африку на предстоящей неделе, сообщили британские СМИ со ссылкой Всемирную продовольственную программу ООН.



Возводимые в ранг государственной политики национализм и неонацизм привели Украину к вооруженной агрессии против инакомыслящих граждан, заявила советник главы ЛНР Анна Сорока. «Украина превратилась в аванпост реформ государственной идеологии по националистическому признаку», – сказала она.



Кроме того, при обстреле поселка Зайцево украинскими войсками ранена пожилая женщина, сообщил мэр города Иван Приходько.



При обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками ранен ребенок, разрушения получили дома частного сектора, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.



СК России установит обстоятельства обстрела ВСУ поселка Лозовской в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли двое мирных граждан.



Украинские войска обстреляли 124-ю исправительную колонию в Кировском районе Донецка, осколочные ранения получили трое заключенных, сообщили в штабе обороны ДНР.







С начала специальной военной операции с территории Запорожской области выехало порядка 15-20% населения, сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий. «Многие, конечно, выехали, кто испугался и поддался пропаганде украинского режима. Сейчас, как мы оцениваем, от 15 до 20% населения у нас выехало, и в основном выехали менеджеры среднего звена и руководители», – сказал он.



В Запорожской области практически завершена уборочная кампания, собрано 1,5 миллиона тонн зерна. Регион готов поставлять новый урожай на традиционные рынки сбыта в Турцию, Египет и страны Ближнего Востока, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.



В Запорожской области выдано около 6 тыс. российских паспортов, подано более 26 тыс. заявлений, заявил глава ВГА региона.



Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия готова к ужесточению ответных мер в случае эскалации санкционного давления со стороны Запада, но пытается избежать конфронтации.



В МИД России назвали ненадежными, помимо евро и доллара, также британский фунт, японскую иену и швейцарский франк.







Борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.



Ракетный удар по изолятору в Еленовке с плененными бойцами террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ) Сергей Шойгу назвал попыткой Киева скрыть правду о преступлениях, совершаемых боевиками.



Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – заявил Шойгу.



Власти Крыма считают, что цель атак мелких беспилотников на полуостров не военная, а психологическая, так как их заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно.



Многие жители Украины не приняли политику киевских властей на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил Шойгу. «Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ) бойцами за национальную независимость», – добавил он.



Идея запрета всем российским гражданам въезда в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.



Потери ВСУ в боях с подразделениями Донецкой Народной Республики за минувшие сутки составили более 15 человек, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.



В Донецке на минах «Лепесток» мирные жители подрывались 46 раз, в том числе двое детей, сообщило представительство ДНР в СЦКК.



ВСУ потеряли в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР до 40 человек, заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. «Уничтожено: до 40 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, один танк, две долговременные огневые точки, пять единиц специальной автомобильной техники», – заявил он.



Власти Запорожской области предложили провести трибунал над военными преступниками во всех освобожденных регионах, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.







Из-за низкого уровня воды приостановлена работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции, обеспечивающей водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило Министерство строительства и ЖКХ ДНР.



Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена, пострадавших и повреждений нет.



ВСУ ночью пытались ударить по Мелитополю из тактического ракетного комплекса «Точка-У», но ПВО сбила две ракеты, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. В администрации города сообщили, что при обстреле все же были повреждены дома мирных жителей на улицах Советская и Герцена, один человек получил легкую травму ноги.



Новые видео из Севастополя, где был сбит беспилотник над штабом ЧФ РФ.







Губернатор Севастополя уточнил, что беспилотник, который упал на крышу здания штаба Черноморского флота в Севастополе, перед этим был сбит постом воздушной обороны.



В районе Краматорска была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, сообщило Минобороны. Также уничтожены четыре склада боеприпасов армии Украины в ДНР и Херсонской области, три склада горючего в Харьковской области и ДНР.



Также Вооруженные силы России уничтожили в районе Андреевки под Харьковом более 100 боевиков, в том числе 20 американских наемников. Удар был нанесен по позициям «Кракена» и по району сосредоточения 127-й бригады теробороны ВСУ. В Николаевской и Днепропетровской областях безвозвратные потери украинских военных после ударов высокоточных ракет воздушного базирования составили более 200 человек.



Ударами ВКС в Днепропетровской области практически полностью уничтожен украинский батальон, не менее 200 националистов убиты, более 150 ранены, сообщило Минобороны России. Всего за сутки поражены 7 пунктов управления армии Украины, живая сила и военная техника в 187 районах, сообщает Министерство обороны РФ.



Сопредседатель партии «Зеленых» ФРГ выступил против запрета на выдачу шенгенских виз всем россиянам.



За минувшие сутки двое мирных жителей в ДНР погибли и двое ранены из-за обстрелов за прошедшие сутки. Всего украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию республики, выпустив 268 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в СЦКК.



Альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. По его словам, все больше жителей региона негативно относятся к киевским властям.







В Донецке мужчина 1955 года рождения пострадал в результате детонации мины «Лепесток» во дворе дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.



Он попросил жителей города в ближайший час оставаться дома после атаки на штаб Черноморского флота с применением беспилотника.



«25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.