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Минобороны заявило о применении Украиной отравляющих веществ против военных РФ. Онлайн-спецоперации 20 августа

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Союзные силы накануне начали штурм городских кварталов в Соледаре, также продолжилось наступление на артемовском направлении. Украинских силовиков теснят на последнюю линию обороны в Донбассе. Продолжаются «зерновые» переговоры — в пятницу на Украину прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Что происходит на Украине, в России и в мире 20 августа 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 22:05
Сегодня, 21:50
Мирный житель Донецка погиб в своей квартире при обстреле со стороны ВСУ, передает штаб территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 21:42
В Севастополе сработала система ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал жителей сохранять спокойствие и поменьше выкладывать в соцсети работу систем противовоздушной обороны.
Сегодня, 21:31
Боевики украинских националистических батальонов заняли школы № 36 и № 64 в городе Николаеве, оборудовали в них склады боеприпасов и разместили рядом бронетехнику. При этом жители близлежащих домов не были эвакуированы, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Сегодня, 21:24
Сегодня, 21:16
Совместный координационный центр разрешил четырем судам с продовольствием выйти из портов Украины 21 августа в рамках «зерновой инициативы». По данным СКЦ, они будут загружены 33,3 тыс. тонн продуктов. Судно Dа Liang с 14 тыс. тонн сахарной свеклы направится из Черноморска в Южную Корею. Три сухогруза пойдут в Турцию из Одессы, Черноморска и Южного: MV Kubrosli Y с 10 тыс. тонн пшеницы, Filyoz с 5 тыс. тонн растительного масла и Foyle еще с 4,3 тыс. тонн масла.
Сегодня, 21:06
ПВО отработала вечером в субботу на полуострове Тарханкут в Крыму, в районе поселка Оленевка, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Сегодня, 21:01
После удара по Запорожской АЭС украинская артиллерия открыла огонь по пригороду Энергодара, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. «Информация о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется», — написал он в Telegram-канале.
Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:36
Украинские националисты нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщает военно-гражданская администрация Энергодара. Удар нанесли из западного дальнобойного вооружения, критически важные объекты станции не повреждены.
Сегодня, 20:30
Минобороны РФ продолжит производство ракет «Кинжал», заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он также объявил о начале серийного производства гиперзвуковой ракеты «Циркон»: она фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году.
Сегодня, 20:20
МИД Австрии вызвал постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его высказываний. Он прокомментировал пост Зеленского в Twitter с благодарностью США за пакет военной помощи словами «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»). Ульянов пояснил РИА Новости, что это сугубо оценочное суждение, касающееся политики украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям. МИД Австрии же счел это «бесчеловечными высказываниями».
Сегодня, 20:11
По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела украинских войск пострадал мирный житель в Куйбышевском районе Донецка. Ранее сообщалось, что в том же районе получили ранения женщина и ребенок. Еще двое пострадавших — в Ленинском районе и поселке Зайцево. Кроме того, в Донецке мужчина подорвался на мине «Лепесток» и получил травму. В результате удара ВСУ по донецкой исправительной колонии также получили ранения трое заключенных.
Сегодня, 19:53
Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры уничтожения группы украинских солдат артиллерией союзников. На них запечатлено, как воздушная разведка засекла передвижения военных в опорный пункт. Данные поступили наземным частям, после чего артиллерия открыла огонь по позициям ВСУ.
Сегодня, 19:35
Над Купянским районом Харьковской области ночью сбили украинский беспилотник, сообщает военно-гражданская администрация области. По ее данным, одна из боевых частей беспилотника R-400-L осталась целой, упала в жилой дом и сдетонировала. «В момент удара дома была хозяйка, Зоя Николаевна. Женщина чудом не пострадала», — рассказали там.
Сегодня, 19:32
По информации ТАСС, в окрестностях Херсона несколько раз сработали системы противовоздушной обороны.
Сегодня, 19:21
Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд кадровых перестановок в Службе безопасности и намерен взяться за вооруженные силы. В офисе главы государства конфликт с военными отрицают, в то время как СМИ предвещают грядущую замену главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Подробнее о том, как киевская верхушка пытается ослабить политических оппонентов, читайте в материале «Известий» — «Против „первого атамана“: куда приведет конфликт Зеленского с военными».
Сегодня, 19:12
В Мариуполе значительно усилили меры безопасности после покушения на мэра города Константина Иващенко.
Сегодня, 19:01
Польша пригрозила ответом НАТО на размещение в Калининградской области ракет «Кинжал». «Наши действия — в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО — являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемыми РФ», — заявил замминистра обороны страны Войцех Скуркевич. Напомним, что на этой неделе Минобороны РФ сообщило о переброске в Калининградскую область трех МиГ-31 с ракетами «Кинжал» для круглосуточного дежурства.
Сегодня, 18:49
Сухогруз Navi star, на борту которого находится 33 тыс. тонн украинской кукурузы, прибыл в порт назначения — ирландский Фойнс, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.
Сегодня, 18:39
Вашингтон утверждает, что санкции не препятствуют проведению российской стороной инспекций в США в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Но это лукавство, заявило посольство РФ в Штатах в ответ на запрос издания «Ньюсуик».
Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:14
По данным справки ТАСС, в качестве бактериологического оружия ботулотоксин применяется со Второй мировой войны. На вооружение американской армии его приняли в 1975 году под шифрами X и XR. Западные эксперты утверждали, что биологическое оружие на основе этого вещества разрабатывалось в Ираке при Саддаме Хусейне.
Сегодня, 17:57
Бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал «Известиям», чем опасно отравляющее вещество, которое, как заявило Минобороны РФ, Украина применила против российских военных. Эксперт предположил, что его распыляли с помощью дронов. По его словам, ботулотоксин типа «В» — один из самых сильных органических ядов, его смертельная доза составляет порядка 1 микрограмма. Яд вступает во взаимодействие с ацетилхолином, в результате кислород не попадает в клетки, из-за чего человек погибает от гипоксии.
Сегодня, 17:46
Украинские силы за 20 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 152 и 155 мм, следует из сводки СЦКК ДНР. Кроме того, под огонь попали Докучаев и Старомихайловка.
Сегодня, 17:29
Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, он идет на поправку, сообщили в ВГА региона. Ранее сегодня в Минобороны РФ заявили о дополнительном расследовании по факту отравления Сальдо, который был госпитализирован 5 августа.
Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:13
Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, в то время как внешнеполитическое ведомство готовится к мероприятиям по энергосбережению. Об этом пишут местные СМИ.
Сегодня, 16:59
По подсчетам Минобороны Турции, число вывезенного с Украины зерна превысило 656,3 тыс. тонн. Реализация «зерновой сделки» началась 1 августа, в вывозе продовольствия задействовано 51 судно. «Из них 27 вышли из портов Украины, 24 направились для загрузки», — сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.
Сегодня, 16:43
На мэра Мариуполя совершено покушение, сообщает источник. Чиновник не пострадал.
Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:14
Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация работает над снятием преград, касающихся вывоза сельхозпродукции и удобрений из России по Черному морю.
Сегодня, 16:02
Вывоз сельхозпродукции с территории Украины планируется нарастить, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Сегодня, 15:46
Швейцарцы может взбунтоваться и прибегнуть к мародерству, если зимой не хватит электроэнергии, прогнозирует гендиректор полиции страны Фреди Фесслер. Такое предположение он высказал в интервью газете Blick. «Представьте ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется», — рассуждает он.
Сегодня, 15:34
Минобороны РФ заявило, что 31 июля российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В». По факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, РФ готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов.
Сегодня, 15:25
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк и поселки Зайцево и Новобахмутовка, следует из сводки СЦКК ДНР. ВСУ применяют снаряды калибрами 122 мм и 152 мм, а также 120-миллиметровые мины.
Сегодня, 15:15
В Киеве собираются запретить массовые мероприятия в честь День независимости, намеченные на 22-25 августа, для обеспечения безопасности.
Сегодня, 14:56
«Черная книга преступлений бандеровцев» подготовлена Российским военно-историческим обществом, рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков.
Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:25
Первые десять жителей Купянска Харьковской области получили паспорта России. Среди них - глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Максим Губин.
Сегодня, 14:21
В 13 школах Курской области, расположенных на приграничных с Украиной территориях, введут дистанционный формат обучения для обеспечения безопасности детей, сообщил глава региона Роман Старовойт. «Всего в 6 приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и 3 филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников», – сообщил он.
Сегодня, 13:59
Российские строители начали сносить первые жилые дома в Мариуполе, непригодные для жизни и восстановления, сообщает Министерство строительства и ЖКХ ДНР.
Сегодня, 13:43
«Сейчас в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях работают порядка 26 тысяч человек. Мы будем наращивать количество, чтобы ускорить восстановление жилищного фонда, инфраструктуры и всех значимых социальных объектов», – заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Сегодня, 13:39
При обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка ранен мужчина 1958 года рождения. Обстрелян дачный кооператив «Прометей».
Сегодня, 13:37
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложит российским рестораторам ввести скидки для всех участников спецоперации.
Сегодня, 13:33
Первая партия украинской пшеницы в рамках соглашения между РФ, Турцией, Украиной и ООН будет доставлена в Африку на предстоящей неделе, сообщили британские СМИ со ссылкой Всемирную продовольственную программу ООН.
Сегодня, 13:17
Возводимые в ранг государственной политики национализм и неонацизм привели Украину к вооруженной агрессии против инакомыслящих граждан, заявила советник главы ЛНР Анна Сорока. «Украина превратилась в аванпост реформ государственной идеологии по националистическому признаку», – сказала она.
Сегодня, 12:45
Кроме того, при обстреле поселка Зайцево украинскими войсками ранена пожилая женщина, сообщил мэр города Иван Приходько.
Сегодня, 12:43
При обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками ранен ребенок, разрушения получили дома частного сектора, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Сегодня, 12:41
СК России установит обстоятельства обстрела ВСУ поселка Лозовской в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли двое мирных граждан.
Сегодня, 12:30
Украинские войска обстреляли 124-ю исправительную колонию в Кировском районе Донецка, осколочные ранения получили трое заключенных, сообщили в штабе обороны ДНР.
Сегодня, 12:24
Сегодня, 12:23
С начала специальной военной операции с территории Запорожской области выехало порядка 15-20% населения, сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий. «Многие, конечно, выехали, кто испугался и поддался пропаганде украинского режима. Сейчас, как мы оцениваем, от 15 до 20% населения у нас выехало, и в основном выехали менеджеры среднего звена и руководители», – сказал он.
Сегодня, 12:12
В Запорожской области практически завершена уборочная кампания, собрано 1,5 миллиона тонн зерна. Регион готов поставлять новый урожай на традиционные рынки сбыта в Турцию, Египет и страны Ближнего Востока, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.
Сегодня, 12:07
В Запорожской области выдано около 6 тыс. российских паспортов, подано более 26 тыс. заявлений, заявил глава ВГА региона.
Сегодня, 12:02
Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия готова к ужесточению ответных мер в случае эскалации санкционного давления со стороны Запада, но пытается избежать конфронтации.
Сегодня, 11:32
В МИД России назвали ненадежными, помимо евро и доллара, также британский фунт, японскую иену и швейцарский франк.
Сегодня, 11:15
Сегодня, 11:01
Борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Сегодня, 10:59
Ракетный удар по изолятору в Еленовке с плененными бойцами террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ) Сергей Шойгу назвал попыткой Киева скрыть правду о преступлениях, совершаемых боевиками.
Сегодня, 10:56
Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – заявил Шойгу.
Сегодня, 10:55
Власти Крыма считают, что цель атак мелких беспилотников на полуостров не военная, а психологическая, так как их заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно.
Сегодня, 10:48
Многие жители Украины не приняли политику киевских властей на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил Шойгу. «Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ) бойцами за национальную независимость», – добавил он.
Сегодня, 10:46
Идея запрета всем российским гражданам въезда в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Сегодня, 10:36
Потери ВСУ в боях с подразделениями Донецкой Народной Республики за минувшие сутки составили более 15 человек, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Сегодня, 10:20
В Донецке на минах «Лепесток» мирные жители подрывались 46 раз, в том числе двое детей, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 10:19
ВСУ потеряли в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР до 40 человек, заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. «Уничтожено: до 40 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, один танк, две долговременные огневые точки, пять единиц специальной автомобильной техники», – заявил он.
Сегодня, 10:13
Власти Запорожской области предложили провести трибунал над военными преступниками во всех освобожденных регионах, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
Сегодня, 10:06
Сегодня, 10:04
Из-за низкого уровня воды приостановлена работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции, обеспечивающей водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило Министерство строительства и ЖКХ ДНР.
Сегодня, 09:59
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена, пострадавших и повреждений нет.
Сегодня, 09:44
ВСУ ночью пытались ударить по Мелитополю из тактического ракетного комплекса «Точка-У», но ПВО сбила две ракеты, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. В администрации города сообщили, что при обстреле все же были повреждены дома мирных жителей на улицах Советская и Герцена, один человек получил легкую травму ноги.
Сегодня, 09:40
Новые видео из Севастополя, где был сбит беспилотник над штабом ЧФ РФ.
Сегодня, 09:38
Сегодня, 09:24
Губернатор Севастополя уточнил, что беспилотник, который упал на крышу здания штаба Черноморского флота в Севастополе, перед этим был сбит постом воздушной обороны.
Сегодня, 09:24
В районе Краматорска была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, сообщило Минобороны. Также уничтожены четыре склада боеприпасов армии Украины в ДНР и Херсонской области, три склада горючего в Харьковской области и ДНР.
Сегодня, 09:23
Также Вооруженные силы России уничтожили в районе Андреевки под Харьковом более 100 боевиков, в том числе 20 американских наемников. Удар был нанесен по позициям «Кракена» и по району сосредоточения 127-й бригады теробороны ВСУ. В Николаевской и Днепропетровской областях безвозвратные потери украинских военных после ударов высокоточных ракет воздушного базирования составили более 200 человек.
Сегодня, 09:21
Ударами ВКС в Днепропетровской области практически полностью уничтожен украинский батальон, не менее 200 националистов убиты, более 150 ранены, сообщило Минобороны России. Всего за сутки поражены 7 пунктов управления армии Украины, живая сила и военная техника в 187 районах, сообщает Министерство обороны РФ.
Сегодня, 09:18
Сопредседатель партии «Зеленых» ФРГ выступил против запрета на выдачу шенгенских виз всем россиянам.
Сегодня, 09:14
За минувшие сутки двое мирных жителей в ДНР погибли и двое ранены из-за обстрелов за прошедшие сутки. Всего украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию республики, выпустив 268 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:13
Альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. По его словам, все больше жителей региона негативно относятся к киевским властям.
Сегодня, 09:07
Сегодня, 09:05
В Донецке мужчина 1955 года рождения пострадал в результате детонации мины «Лепесток» во дворе дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Сегодня, 08:56
Он попросил жителей города в ближайший час оставаться дома после атаки на штаб Черноморского флота с применением беспилотника.
Сегодня, 08:56
«25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сегодня, 08:47
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, жертв нет, сообщил губернатор.
Сегодня, 08:40