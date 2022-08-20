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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 20 августа

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в районе Андреевки Харьковской области в результате удара по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников.

В районе Великомихайловки Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее двухсот националистов убитыми и более 150 ранеными. В районе Киселевки Николаевской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек. На севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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