Мощные ливни затопили частные дома и участки под Хабаровском

В Хабаровском крае оказались подтопленными участки, частные дома и придомовые территории. Об этом в субботу, 20 августа, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Отмечается, что в Николаевском районе за 12 часов выпало 73 мм осадков, в Хабаровске за сутки — 42 мм.

«За ночь в единую дежурно-диспетчерскую службу краевой столицы поступило свыше 80 обращений об оказании помощи населению», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сейчас спасатели проводят работы по откачке воды, чистке ливневых стоков и другие.

Кроме того, оперативная группа в СНТ «Зубровое» возле села Корсаково-1 эвакуировала два пожилых человека в пункт временного размещения на базе сельской школы.

При этом в МЧС предупредили о прохождении очередного циклона 22–23 августа, в связи с чем в большинстве районов края местами ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, с усилением ветра до 15–20 м/с.

Накануне синоптики прогнозировали сильные осадки на территории Хабаровского края в связи со смещением циклона. Также отмечалось, что ливни продолжатся на юге региона 20 августа.

Сотрудники МЧС прогнозировали возникновение чрезвычайных происшествий различного характера. По данным ведомства, вероятны аварийные ситуации на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, а также нарушение в работе транспорта. Порывы ветра могут привести к повреждению слабоукрепленных конструкций. Изобилие осадков приведет к повышению уровня воды в реках, вероятен разлив малых рек и подъем на поверхность грунтовых вод.

Ранее, 18 августа, стало известно, что группы спасателей патрулировали островные территории под Хабаровском. Они проводили разъяснительную работу с владельцами садовых участков и просили побыстрее собрать урожай и покинуть острова.