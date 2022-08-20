В Китае оценили возможность участия Путина и Си Цзиньпина на саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин могут использовать свое появление на предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали как демонстрацию неповиновения западному господству и подтвердить свою международную значимость. Соответствующее мнение высказало 20 августа издание South China Morning Post со ссылкой на мнение аналитиков.

Отмечается, что собравшихся «омрачит» напряженность между двумя государствами и Западом, которое неизбежно возникнет на заседании. При этом, как посчитали авторы статьи, последствия визита китайского и российского лидеров скажутся на всех странах независимо от их отношения к спецоперации Москвы на Украине.

В материале указывается на то, что визит Си Цзиньпина на Бали станет первой для него поездкой за пределы Китая с начала пандемии. Таким образом основатель Oxford Political Review Брайан Вонг сделал вывод, что решение лидера КНР связано с желанием продемонстрировать силу и открытость «для углубления и возобновления общения (с миром в целом) на уровне, существовавшем до пандемии».

Как заявил эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада Нур Рахмат Юлианторо, Си Цзиньпин воспользуется этим событием, чтобы прямо изложить позицию Пекина по различным вопросам в современном мире.

При этом, как отметил эксперт по международным отношениям Китайского океанологического университета Пан Чжунъин, западные страны требовали от Индонезии не приглашать Россию на саммит G20.

Накануне, 19 августа, президент Индонезии Джоко Видодо также заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали. Кроме того, сообщалось, что Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому.

Между тем, агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Великобритании сообщило, что Россия не имеет «морального права» присутствовать на саммите G20, пока продолжается спецоперация по защите Донбасса.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20.