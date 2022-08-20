Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья сообщили о двух сбитых ракетах ВСУ
Экономика
Страны ЕАЭС сократили до 21% использование доллара во взаиморасчетах
Мир
Две японские компании подписали контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»
Мир
Пушков высмеял решение Канады бросить Европу «на произвол судьбы»
Мир
CNN узнал о смягчении условий Ирана для восстановления ядерной сделки
Экономика
Россия обсудит использование карты «Мир» с Китаем и Египтом
Мир
Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами
Мир
Солдаты ВСУ сдались в плен после переписки с Народной милицией ДНР
Мир
Швейцарским курортам придется закрыть подъемники ради экономии энергии
Мир
Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству
Мир
В Аргентине отчисленный кадет напал с ножом на бывших сокурсников
Мир
Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине

В Китае оценили возможность участия Путина и Си Цзиньпина на саммите G20

South China Morning Post: Путин и Си Цзиньпин на саммите G20 продемонстрируют неповиновение Западу
0
Фото: Global Look Press/Du Xiaoyi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин могут использовать свое появление на предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали как демонстрацию неповиновения западному господству и подтвердить свою международную значимость. Соответствующее мнение высказало 20 августа издание South China Morning Post со ссылкой на мнение аналитиков.

Сообразили про двоих: КНР и Россия стали главными темами саммита QUAD
В чем США, Япония, Австралия разошлись с Индией

Отмечается, что собравшихся «омрачит» напряженность между двумя государствами и Западом, которое неизбежно возникнет на заседании. При этом, как посчитали авторы статьи, последствия визита китайского и российского лидеров скажутся на всех странах независимо от их отношения к спецоперации Москвы на Украине.

В материале указывается на то, что визит Си Цзиньпина на Бали станет первой для него поездкой за пределы Китая с начала пандемии. Таким образом основатель Oxford Political Review Брайан Вонг сделал вывод, что решение лидера КНР связано с желанием продемонстрировать силу и открытость «для углубления и возобновления общения (с миром в целом) на уровне, существовавшем до пандемии».

Как заявил эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада Нур Рахмат Юлианторо, Си Цзиньпин воспользуется этим событием, чтобы прямо изложить позицию Пекина по различным вопросам в современном мире.

При этом, как отметил эксперт по международным отношениям Китайского океанологического университета Пан Чжунъин, западные страны требовали от Индонезии не приглашать Россию на саммит G20.

Накануне, 19 августа, президент Индонезии Джоко Видодо также заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали. Кроме того, сообщалось, что Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому.

Между тем, агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Великобритании сообщило, что Россия не имеет «морального права» присутствовать на саммите G20, пока продолжается спецоперация по защите Донбасса.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022