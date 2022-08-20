Народная милиция ДНР заявила, что одно из подразделений украинских войск сдалось в Зайцево
- Новости
- Мир
- Народная милиция ДНР заявила, что одно из подразделений украинских войск сдалось в Зайцево
В первом корпусе Народной милиции Донецкой народной Республики (ДНР) предложили украинским боевикам сдаться через сообщение в Telegram. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в Telegram-канале НМ ДНР.
Отмечается, что в результате одно из подразделений Вооруженных сил Украины сложило оружие в населенном пункте Зайцево.
Перед этим российские войска нанесли мощные удары с помощью артиллерийской техники.
По данным НМ ДНР, украинских военных отправили на фронт плохо подготовленными и без должного вооружения.
В результате позиции подразделения перешли под контроль НМ ДНР.
Между тем Минобороны России 20 августа сообщило, что российские десантники захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую угодили ВСУ. В результате разведгруппа ВСУ была задержана и взята в плен.
Ранее, 17 августа, представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в Соледаре в момент доукомплектования 10-й украинской бригады на добровольной основе свои позиции оставили свыше трети мобилизованных солдат ВСУ.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».