В первом корпусе Народной милиции Донецкой народной Республики (ДНР) предложили украинским боевикам сдаться через сообщение в Telegram. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в Telegram-канале НМ ДНР.

Отмечается, что в результате одно из подразделений Вооруженных сил Украины сложило оружие в населенном пункте Зайцево.

Перед этим российские войска нанесли мощные удары с помощью артиллерийской техники.

По данным НМ ДНР, украинских военных отправили на фронт плохо подготовленными и без должного вооружения.

В результате позиции подразделения перешли под контроль НМ ДНР.

Между тем Минобороны России 20 августа сообщило, что российские десантники захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую угодили ВСУ. В результате разведгруппа ВСУ была задержана и взята в плен.

Ранее, 17 августа, представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в Соледаре в момент доукомплектования 10-й украинской бригады на добровольной основе свои позиции оставили свыше трети мобилизованных солдат ВСУ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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