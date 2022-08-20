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Американский посол исключил кризис между США и КНР из-за визита Пелоси

Американский посол Бернс исключил кризис между США и КНР из-за визита Пелоси на Тайвань
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Фото: REUTERS/Taiwan Presidential Office/Handout
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США считают, что визит спикера палаты правления представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не станет причиной кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. Об этом 19 августа заявил американский посол в Китае Николас Бернс в интервью телеканалу CNN.

Частый случай: зачем делегация конгресса США прибыла на Тайвань
И кто следующий в очереди на посещение острова

«Мы не думаем, что в отношениях США и Китая будет кризис в связи с этим визитом – мирным визитом спикера палаты представителей на Тайвань», — сказал Бернс.

Американский посол считает, что Пекин «теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем».

18 августа Нэнси Пелоси упомянула Тайвань, говоря о странах, которые вкладываются в полупроводники.

Неделей ранее Пелоси заявила о поддержке США статуса-кво в вопросе Тайваня.

Тогда же день посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о невозможности со стороны КНР допустить, чтобы вместо невмешательства во внутренние дела государств во внешней политике некоторых стран снова возобладали «законы джунглей». Так он высказался о политике США последних месяцев.

Ситуация вокруг Тайваня усугубились после визита на остров спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. В ответ Пекин принял решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах, а войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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