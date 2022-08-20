Судно с украинской кукурузой вошло в территориальные воды Турции

Сухогруз с украинской кукурузой I Maria вошел в территориальные воды Турции. Об этом 20 августа свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

В настоящее время судно находится в порту Стамбула.

Ранее, 18 августа, судно Maria под флагом Белиза вышло из порта Черноморск. Турецкое министерство обороны сообщило также о том, что в этот день за сельхозпродукцией в украинские порты в Черном море отправятся четыре судна.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего визита в Одессу указал на то, что обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины крайне важно для успокоения рынков и снижения цен. Он отметил важность обеспечения беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки, в отношении которых санкции не вводились.

Всего с начала августа, по информации оборонного ведомства Турции, с территории Украины вывезено 622 тыс. т зерна. Для вывоза зерна задействовано 43 судна, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки, уточнили в Минобороны Турции.

Ранее, 17 августа, в мининфраструктуры Украины сообщили, что из портов Черноморск и Одесса отправились еще три судна, на борту которых находится более 33 тыс. т агропродукции.

До этого, 22 июля, глава Минобороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как уточнил Шойгу, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.