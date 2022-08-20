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За четыре года в отношении МКС было выявлено почти тысяча угроз

Институт «Роскосмоса» заявил об обнаружении почти 1 тыс. угроз вблизи МКС за четыре года
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Фото: Global Look Press/NASA
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Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) с 2017 по 2021 год зарегистрировала почти 1 тыс. угроз в отношении Международной космической станции (МКС). Соответствующие материалы головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш представлены на форуме «Армия-2022».

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Как говорится в материалах, было выявлено 970 угроз МКС на расстоянии менее 4 км.

Уточняется, что за это время было 26,9 тыс. опасных сближений с защищаемыми космическими аппаратами. Также система зафиксировала 30 разрушений объектов на орбите.

Ранее в этот же день на форуме «Армия-2022» были представлены материалы, которые подтверждают, что реализация проекта по созданию системы контроля за пространством вокруг Земли «Млечный путь» завершится в 2035 году.

Предполагается, что потребителями системы выступят как российские, так и зарубежные госструктуры, международные организации и частные коммерческие компании. «Млечный путь» позволит отслеживать риски столкновений на орбите, а также предупредит о приближении опасных астероидов и комет и будет фиксировать перемены космической погоды.

Ранее, 3 августа, в интервью «Известиям» гендиректор Центрального НИИ машиностроения (ЦНИИмаш, головная научная организация «Роскосмоса») Сергей Коблов рассказал, что система «Млечный путь» призвана обеспечить глобальный и непрерывный мониторинг, в связи с этим наземные средства, в том числе и телескопы, будут размещены не только на территории России, но и за рубежом.

Концепция «Млечного пути» была утверждена в начале 2022 года. Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве будет включать 65 телескопов и космический сегмент. Ожидается, что «Млечный путь» будет в разы эффективнее функционирующей в настоящее время системы АСПОС ОКП.

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