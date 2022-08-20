Reuters: МИД Британии выступил против участия России в саммите G20 на острове Бали
Россия не должна принимать участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) из-за продолжающей спецоперации на Украине, у нее нет на того «морального права». Такое мнение в пятницу, 19 августа, выразил представитель МИД Великобритании в беседе с агентством Reuters.
«Россия не имеет морального права заседать в G20, пока продолжается ее агрессия на Украине», — говорится в сообщении.
При этом представитель британского внешнеполитического ведомства заявил, что МИД приветствует усилия Индонезии по обеспечению учета последствий боевых действий на Украине на встречах G20.
В этот же день агентство Bloomberg передавало слова другого представителя главы британского МИД, который заявил об обратном. По его словам, Лиз Трасс готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20.
Представители политика сообщили, что Трасс не отказывается от сказанных ею в июле слов, когда она заявила, что хочет «вызвать Путина на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия».
Накануне сообщалось, что Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Президент Индонезии Джоко Видодо также заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали.
Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20.