Швейцарским курортам придется закрыть подъемники ради экономии энергии

Правительство Швейцарии может приказать операторам сократить потребление электроэнергии на 20%. В таком случае, горнолыжным курортам придется закрыть подъемники. Об этом в субботу, 20 августа, сообщает британское издание The Independent.

Издание пишет, что швейцарским горнолыжным курортам, возможно, придется отключить подъемники и снегоуборочное оборудование для экономии электроэнергии из-за опасений отключения. Однако это снизит доходы от туризма и поставит под угрозу рабочие места.

Горнолыжные подъемники и снежные пушки потребляют примерно столько же электроэнергии, сколько и 40 тыс. швейцарских домов в год.

Лоран Воше, генеральный директор компании Televerbier, управляющей подъемниками в швейцарском кантоне Вале, утверждает, что каждый франк, потраченный на абонементы на подъемники, приносит региону шесть франков.

Компания Televerbier говорит, что может попробовать сократить потребление энергии, отключив определенный свет, портативные обогреватели и горячую воду в туалетах. Некоторые лифты и эскалаторы также могут быть отключены. В качестве альтернативных вариантов рассматривается возможность замедлить подъем или остановить некоторые подъемники ночью.

«Запрет оборудования для производства снега создаст большой риск для горнолыжных курортов», — цитирует Воше The Independent.

Он прогнозирует на общий рост цен из-за резкого скачка счетов на электроэнергию. Так как компаниям придется увеличить операционные расходы.

19 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что экономия на отоплении в ЕС может привести к росту смертности среди некоторых групп населения.

В последние дни ряд стран Европы объявили о новых мерах по экономии энергии в преддверии холодного сезона и выступили с соответствующими рекомендациями для своих граждан. Так, 6 августа представители Федерального сетевого агентства Германии призвали домохозяйства поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы. Кроме того, власти Германии предупредили граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

5 августа страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% этой зимой. В релизе Совета стран ЕС отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России.