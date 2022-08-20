Вакцину от COVID-19 в рамках исследований получили 100 детей

В рамках клинических исследований одну десятую дозу вакцины от коронавируса получили 100 детей. Об этом 20 августа рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, следующим этапом исследований может стать использование одной пятой дозы вакцины.

«Сейчас закончились исследования с одной десятой взрослой дозы, провакцинированы 100 детей с 6 до 11 лет. На следующей неделе независимый комитет просмотрит данные, и если его данные удовлетворят, то даст разрешение на использование в концентрации одной пятой дозы», — приводит его слова агентство ТАСС.

Гинцбург подчеркнул, что исследования могут начаться через месяц-полтора.

Ранее, 15 июня, микробиолог, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что значимых побочных эффектов у получивших вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований детей 9–11 лет не выявлено.

Вакцинация детей 6–11 лет от коронавируса стартовала 9–10 июня. Гинцбург рассказал, что в стационар для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса на три дня дети-добровольцы будут ложиться вместе с родителями.

24 января Минздрав России одобрил клинические исследования вакцины от коронавируса, которую разработал Центр имени Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Тогда Гинцбург сообщал, что на исследования может уйти до 3,5 месяца.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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