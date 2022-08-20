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Вакцину от COVID-19 в рамках исследований получили 100 детей

Гинцбург: вакцину от COVID-19 в рамках исследований получили 100 детей в возрасте 6-11 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В рамках клинических исследований одну десятую дозу вакцины от коронавируса получили 100 детей. Об этом 20 августа рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, следующим этапом исследований может стать использование одной пятой дозы вакцины.

«Сейчас закончились исследования с одной десятой взрослой дозы, провакцинированы 100 детей с 6 до 11 лет. На следующей неделе независимый комитет просмотрит данные, и если его данные удовлетворят, то даст разрешение на использование в концентрации одной пятой дозы», — приводит его слова агентство ТАСС.

Гинцбург подчеркнул, что исследования могут начаться через месяц-полтора.

Ранее, 15 июня, микробиолог, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что значимых побочных эффектов у получивших вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований детей 9–11 лет не выявлено.

Вакцинация детей 6–11 лет от коронавируса стартовала 9–10 июня. Гинцбург рассказал, что в стационар для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса на три дня дети-добровольцы будут ложиться вместе с родителями.

24 января Минздрав России одобрил клинические исследования вакцины от коронавируса, которую разработал Центр имени Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Тогда Гинцбург сообщал, что на исследования может уйти до 3,5 месяца.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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