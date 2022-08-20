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Компания «Газпром» объявила о приостановке «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября

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«Газпром» предупредил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Об этом в пятницу, 19 августа, говорится в Telegram-канале компании.

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Отмечается, что это связано с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Как только работы будут завершены, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

В компании пояснили, что техническое обслуживание агрегата должно проводится через каждые 1000 часов. Это необходимо для осмотра и очистки деталей, а также устранения причин утечек.

На фоне новости цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $2 700 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в этот день высокопоставленные политики правящей партии Германии пришли к выводу о необходимости проведения газовых переговоров с Россией.

До этого, 17 августа, агентство Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. Сотрудники агентства после анализа данных пришли к выводу, что при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

Поставки газа упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не может вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.

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