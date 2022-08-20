В Евпатории на западе Крыма, предположительно, сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Евпатории. Об этом сообщил в пятницу, 19 августа, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.

«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО», — написал он.

Крючков заверил, что республика под надежной защитой.

По его словам, не стоит делать поспешных выводов насчет информации о разрешении Киеву от США атаковать Крым. Любая попытка агрессии ударит «бумерангом», добавил он.

Также в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) региона уничтожили, предположительно, беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, предположительно, украинский БПЛА был сбит в районе Керчи.

16 августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 17 августа предрек Украине «страшный ответ» при такой попытке и подчеркнул, что сооружение надежно защищено системой ПВО.