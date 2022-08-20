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Ребенок выпал из движущегося внедорожника в Техасе

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Фото: телеканал ABC
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Маленький ребенок выпал из движущегося внедорожника в американском Хьюсоне, штат Техас. Об этом 20 июля сообщил американский телеканал ABC.

По данным полиции, за рулем автомобиля была тетя малыша. Ей предъявлены обвинения в связи с угрозой жизни и здоровью ребенка. Однако полиция не заключила женщину под стражу.

Видеорегистратор зафиксировал, как автомобиль поворачивает направо, а ребенок выпадает из машины. Затем можно увидеть, как женщина останавливает внедорожник и быстро выбегает, чтобы забрать малыша.

Инцидент произошел на пересечении из Хиллкрофт-авеню и юго-западной автострады. Это один из самых оживленных перекрестков Хьюстона.

В результате происшествия ребенок не пострадал. Семья сообщила телеканалу, что девочке всего 19 месяцев.

Родственники рассказываются, что подобное уже происходило. Девочка выкручивалась из своего автокресла и дергала дверную ручку, пока дверь не откроется.

Правоохранительные органы подтверждают, что тетя и бабушка, которые несли ответственность за ребенка, сами сдались полиции, но были отпущены, поскольку не было орденов на их арест.

10 августа мальчик выпал их автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске, пострадавший госпитализирован вместе с мамой. Инцидент произошел, когда водитель автомобиля «УАЗ» перевозил жителей села Селиярова в город для медицинского профилактического осмотра.

Ребенок госпитализирован с травмами в лечебное учреждение.

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