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Военкор «Известий» показал строительство нового жилья в Мариуполе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Разрушенный действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мариуполь сегодня буквально отстраивается заново, уже заложен фундамент для будущих жилых зданий, которые так необходимы оставшимся без жилья людям. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал стройку и пообщался с местными жителями.

Местная жительница Нина Гурьева сейчас живет буквально в условиях катакомб. Женщина научилась легко ориентироваться наощупь даже без фонарика в темноте в связи с отсутствием света. Жительница Мариуполя, ее дочь, сын и внук здесь уже полгода. Возвращаться некуда, поскольку украинские националисты уничтожили их дом.

«Прилетел снаряд. Люди разбежались в бомбоубежище. Только лет прожили в этом доме. Тут одним махом все разрушилось», — вспоминает женщина.

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В доме на первом этаже был магазин, его также уничтожили снаряды. Единственная надежда для семьи Гурьевых — получить квартиру.

Пока, тем не менее, приходится жить в таких почти нечеловеческих условиях. Люди, кажется, уже привыкли, как привыкли жить без обстрелов со стороны ВСУ.

Местные жители продолжают восстанавливать свой разрушенный город. Уже заложен фундамент новых кварталов: 130 тысяч квадратных метров жилья.

Работают и на Театральной площади. Рабочие сменяют друг друга днем и ночью, ремонтируя плитку, укладывая кирпичи.

«Все разворотило. Меняем повреждённые участки. Работаем третью неделю. Когда мы заехали ни машин не было людей мало сейчас как на Невском. Город восстанавливается и каждый день больше народу», — сказал бригадир Эдуард Ермаков.

Возвращаются предприниматели — владельцы кафе, магазинов и парикмахерских. В городе уже налажена работа общественного транспорта. без сбоев и по расписанию.

Работа по восстановлению Мариуполя продолжается. После восстановления центральных улиц, рабочие и добровольцы возьмутся за пригород и частный сектор.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь, после того как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

18 августа военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры разминирования территории аэропорта в Мариуполе. Общая площадь разминирования — 250 га.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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