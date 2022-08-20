Служащие ВС РФ доставили более 44 т гумпомощи в Харьковскую область

Военнослужащие РФ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса доставили более 44 т гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Гуманитарный конвой прибыл в сопровождении военной полиции Западного военного округа (ЗВО).

Нуждающиеся получили продуктовые наборы, питание для детей, бытовую химию, канцтовары, а также одежду. Все вещи новые, с фабричными бирками, их выдают инвалидам, беженцам, одевают всех членов многодетных семей.

Отмечается, что компьютерная база регулярно обновляется. Все необходимое выдают по спискам.

«Очень много людей обращаются. Выдали очень много — порядка 20 семей только за 2 дня», — рассказала волонтер.

Одна из местных жительниц, у которой четверо детей, рассказала, что попросила для них спортивные костюмы, кроссовки, свитеры, потому что скоро осень и детям нужно идти в школу.

За гуманитарной помощью пришла и пенсионерка Марина Прокофьевна. По ее словам, они с мужем получили не только необходимые продукты, но и единовременные выплаты.

«Мы получили по 10 тыс. [рублей], спасибо России за беспокойство о людях. Что-то будет к лучшему», — поделилась она.

Местные жители каждый раз ждут колонну, в этот раз прибыло девять фур. Сначала груз доставляют на склад, а оттуда развозят в близлежащие города и села.

Ранее, 18 августа, корреспондент «Известий» сообщил, что волонтеры общественного штаба «Мы вместе с Россией» раздали гуманитарную помощь жителям поселка Акимовка Мелитопольского района.

До этого, 14 августа, сообщалось, что в ДНР и ЛНР, Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области доставили 428 т гуманитарной помощи. Российские военные в тот день провели пять гуманитарных акций.

Кроме того, в Минобороны отметили, что в республики Донбасса и на Украину со 2 марта 2022 года доставлено 54 780,8 т гуманитарной помощи, проведено 1443 гумакции.

12 августа сообщалось, что военнослужащие Вооруженных Сил России доставили гуманитарную помощь в Свято-Николаевский храм Лисичанска, где службы не прекращались даже под обстрелами. Украинские боевики хотели сделать из территории вокруг храма свой укрепленный пункт, на что указывают оставленные ими окопы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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